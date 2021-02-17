Yüzlerce çuval kömür ihtiyaç sahiplerine ulaştı

Gemlik’te çeşitli kurumların üyeleri, Kent Konseyi’nin öncülüğünde ihtiyaç sahibi ailelere yakacak yardımı yaptı.

Tüm üyelerin katkılarıyla yüzlerce çuval kömür bedelini kendi aralarında toplayan hayırsever Gemlikliler, belirlenen ailelere, isimleri afişe edilmeden kömürleri ulaştırdı. Çalışmalarından dolayı Gemlikli hayırseverlere teşekkür eden Kent Konseyi Başkanı Gürhan Çetinkaya, dayanışma ve yardımlaşmayı önemseyen bu gibi çalışmaların oldukça önemli olduğunu söyledi.

“Arkadaşlarımız sosyal yardım çalışmalarında ihtiyaç sahiplerinin gizliliğine özellikle dikkat ediyor” diyen Çetinkaya “Hedefimiz, bu gibi faaliyetlerde kimseyi afişe etmemek, gerçekleştirilen yardımın gerçekten ihtiyacı olanlara ulaşmasını sağlamaktır. Değerli Gemliklilere dokunan faaliyetlerimize devam edeceğiz” şeklinde konuştu.