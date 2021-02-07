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Yüzde 98 engelli Hatice’den AKADEMA’da farkındalık eğitimi

Anadolu Üniversitesi AKADEMA platformu, 34 yıllık açıköğretim deneyimi ile hiçbir önkoşul olmadan isteyen herkese ücretsiz ve öğretim üyeleriyle etkileşim kurma fırsatı bulunan eğitim imkanı sunuyor. Vücudunun yüzde 98’ini kullanamayan Hatice Özkan da, AKADEMA’da farkındalık eğitimi veriyor.

Genel 07.02.2021, 12:19
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Yüzde 98 engelli Hatice’den AKADEMA’da farkındalık eğitimi

Anadolu Üniversitesi AKADEMA platformu, 34 yıllık açıköğretim deneyimi ile hiçbir önkoşul olmadan isteyen herkese ücretsiz ve öğretim üyeleriyle etkileşim kurma fırsatı bulunan eğitim imkanı sunuyor. Vücudunun yüzde 98’ini kullanamayan Hatice Özkan da, AKADEMA’da farkındalık eğitimi veriyor.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Hakan Aydın, kitlesel çevrim içi açık derslerden oluşan AKADEMA platformunun her yaş grubundan dileyen herkese ücretsiz ve esnek öğrenme deneyimi sunduğunu belirterek, özellikle küresel salgın döneminde AKADEMA’ya ilginin yoğun olduğunu söyledi. AKADEMA platformunun Anadolu Üniversitesi’nin sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirten Aydın, "Biz, hocalarımızın bilgi ve deneyimlerini tüm Türk halkının ve insanlığın hizmetine açmak istedik. Öğretim üyelerimizin desteğiyle şu anda sosyal bilimlerden güzel sanatlar, spordan müzik eğitimine, dalış eğitiminden özgeçmiş yazmaya çok farklı ve genelde uzaktan verilemez denilen alanlarda 120 ders veriyoruz. Hocalarımız, öğrenciler ile etkileşim kurarak farklı konularda bilgi ve deneyimlerini paylaşıyorlar. Süreci başarı ile tamamlayan öğrencilerimize ise bir tamamlama belgesi veriyoruz" dedi.

"Engelli bireylerin sorunlarının da paylaşıldığı bir platform"

Uygulamanın her kesime ve her yaştan kişiye hitap ettiğini söyleyen Aydın, "Derslerimiz her yaştan katılımcıya açıktır. AKADEMA platformu isteyen herkesin ücretsiz ve herhangi bir ön koşul gerekmeden rahatça girip eğitim aldığı bir platform. Örneğin, platformda ders veren Anadolu Üniversitesi’nin uzaktan öğrenim yüksek lisans programında okuyan Hatice Özkan adında çok başarılı bir öğrencimiz var. Hatice, bizim için çok özel bir öğrenci. Vücudunun yüzde 98’ini kullanamıyor ama inanılmaz bir zekâya sahip. Kendisinin talebi üzerine AKADEMA’da bir ders açtık. Hatice, engellilere yönelik ama hedef kitlesi tüm toplum olan bir farkındalık eğitimi veriyor. Toplumda engelli bireylerin sorunlarını kendi deneyimleri üzerinden anlatıyor. Dersinde diğer arkadaşlarının da deneyimlerini paylaşmalarını sağlıyor. Yani sadece eğitim değil, engelli bireylerin sorunlarının paylaşıldığı bir platform oluşturdu. Geçen hafta ilk canlı oturumu yapılan derse Avusturalya’dan bile katılım oldu. Kendisinin devam eden lisansüstü eğitimini tamamladıktan sonra iyi bir akademisyen olacağına inanıyorum" dedi.

"AKADEMA ile eğitici olmanın mutluluğunu yaşıyorum"

AKADEMA platformunda altı hafta sürecek eğitime başlamanın mutluluğunu yaşadığını belirten Hatice Özkan, “Bugün 39 yaşındayım ve okuma, öğrenme azmimden hiçbir şey kaybetmedim. 19 yıllık eğitim hayatıma 6 üniversitede lisans ve ön lisans eğitimi ile 3’te yüksek lisans eğitimi sığdırabilmiş bir insanım. AKADEMA benim için eğitici olmanın mutluluğunu yaşadığım yeni bir deneyim. Engellilerin Farklılıkları ve Başarıları ile Farkındalık dersi ile toplumun en büyük azınlığı olarak da tanımlanan engelli kişileri daha görünür kılmak amacı ile hem engelli hem de sağlık sorunları yaşamayan kişileri hedef kitlesi olarak belirlemiş bir eğitim programını yürütüyorum. Ders materyallerini 5 bedensel engelli katılımcının desteği ile hazırladık. AKADEMA, engelli bireylerin kendi ağızlarından video, ses kayıtları ve yazılı metinler aracılığıyla topluma seslenebilmelerine de imkân sağlıyor. Aslında hepimiz, yaşam mücadelesi içerisinde farklı da olsa birçok engelle karşılaşıyoruz ve birçoğumuzun özellikle de çevresel engellerin kaldırılması noktasında engelli bireyler için çok fazla şey yapabileceğimizin farkında değiliz. Yürüttüğüm bu eğitim ile engellilere yönelik toplumsal farkındalığı arttırmaya çalışıyorum” dedi.
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