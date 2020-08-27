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Yüzde 49,7 Cumhurbaşkanlığı için “Erdoğan” dedi

AREDA SURVEY’İN ARAŞTIRMA ANKETİNDE "BU PAZAR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ OLSA HANGİ ADAYA OY VERİRSİNİZ" SORUSUNA KATILIMCILAR YÜZDE 49,7 İLE "RECEP TAYYİP ERDOĞAN" YANITINI VERDİ.

Genel 27.08.2020, 15:24
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Yüzde 49,7 Cumhurbaşkanlığı için “Erdoğan” dedi

Araştırma şirketi Areda Survey’in yaptığı araştırma anketinde "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusuna katılımcılar yüzde 49,7 ile Recep Tayyip Erdoğan yanıtını verdi.

Türkiye’nin Sakarya Gaz Sahası Tuna 1 bloğunda gerçekleştirdiği sondaj çalışmaları sonucu 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi bulmasının ardından araştırma şirketi Areda Survey, kamuoyunun nabzını yoklamak adına bir araştırma anketi düzenledi. Doğalgaz rezervi ile ilgili soruların yanı sıra, rezervin bulunması ile hükümet başarısının bağlantısı olup olmadığı, 15 Temmuz sonrası atılan adımların yeterliliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili de değerlendirmeler sunacak sorular soruldu. 3 bin 717 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada katılımcılar, "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusuna yüzde 49,7 ile Recep Tayyip Erdoğan yanıtını verdi. Erdoğan’ı yüzde 14,1 ile Mansur Yavaş, yüzde 12,3 ile Ekrem İmamoğlu izledi. Diğer liderlerin oy oranları ise şöyle şekillendi:

"Selahattin Demirtaş yüzde 8,3, Meral Akşener yüzde 6,4, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 4,1, Devlet Bahçeli yüzde 2,6, Temel Karamollaoğlu yüzde 0,9, Ali Babacan yüzde 0,8, Ahmet Davutoğlu yüzde 0,6, Abdullah Gül yüzde 0,2."

“Hükümetin başarısı” dediler

Ankete katılanlara yöneltilen "Karadeniz’de doğalgaz rezervi keşfedilmesi sizce hükümetin bir başarısı mıdır?" sorusuna yüzde 60,4 oranında evet yanıtı verildi. Aynı soruya hayır diyenlerin oranı yüzde 32 olurken, kısmen başarılı bulanların oranı yüzde 7,6 olarak verilere yansıdı. Ayrıca "Karadeniz’de keşfedilen doğalgaz Türkiye için bir bağımsızlık simgesi midir?" sorusuna evet diyenlerin oranı yüzde 54 olurken, hayır şeklinde yanıtlayanların oranı yüzde 35,9, kısmen diyenlerin oranı ise yüzde 10,1 oldu.

“Artık daha başarılıyız”

"Doğalgaz ve petrol aramalarının tamamen milli ve yerli imkanlarla ve Türk mühendislerle yapılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna ’geçmişe göre çok daha başarılıyız’ şeklinde yanıt verenlerin oranı yüzde 76 olurken, değişen bir şey olmadı diyenlerin oranı yüzde 18’de kaldı. Ülkemizi geçmişe göre daha başarısız bulanların oranı ise yüzde 5,9 oldu.

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