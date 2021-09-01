Yüz yüze derse girecek ilkokul öğrencilerine polis maske ve kolonya dağıttı

Anaokulu ve ilkokul 1’inci sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitimi bugün itibariyle ile başladı. Üsküdar’da bulunan bir ilkokulda toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekiplerince öğrencilere maske, kolonya ve kitap etiketi ile bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Korona virüs sürecinde Anaokulu ve ilkokul 1’inci sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitimi bugün itibariyle ile başladı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla öğrencilerin ilk okul gününde heyecanlarına ortak oldu. Üsküdar’da bulunan Rauf Orbay İlkokulu önüne gelen polisler, derse girecek öğrencilere maske, kolonya, kitap etiketi gibi eşyalar ile bilgilendirme broşürleri dağıttı. Bazı çocuklar derse girmeden önce polislerle fotoğraf da çektirdi. Saat 10.00’da ders zilinin çalmasıyla öğrenciler ilk okul günlerinde sınıflarına girdi.

Öğrenci velisi Elif Kurt, “Çok heyecanlıyız. İnşallah güzel bir yıl olur. Polisler maskeler dağıttı çocukları daha iyi korumamız için, etiket verildi. Zaten çocuklarımızı evde maske ve hijyen konusunda uyarıyoruz” dedi.

Diğer bir veli Gül Doğan, “Heyecanlıyız. Sosyal mesafemizi ve gereken tüm tedbirleri çocuklara önceden bildirdik zaten. Umarım onlar da elinden geleni yapacaklardır” diye konuştu.

Okulda yüz yüze eğitim alacak olan öğrenci Büşra Ateş, “Çok heyecanlıyım. Uyarmışlardı beni. Uzak durun ve kimseyle kavga etmeyin dediler. Maske ve kart aldım” dedi.