‘Yüz Yüze 100 Gün’ programları dolu dizgin sürüyor

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın başlattığı “Yüz Yüze 100 Gün” programları dolu dizgin devam ediyor. Bakanların adeta İstanbul’a çıkarma yaptığı programlar kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Silivri, Ümraniye ve Şile’de, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Ümraniye’de, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Arnavutköy’de, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Sarıyer’de vatandaşlarla buluştu.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından her hafta düzenli olarak organize edilen “Yüz Yüze 100 Gün” programları tüm hızıyla sürüyor. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin öncülüğünde gerçekleştirilen programlar kapsamında İstanbul’un dört bir yanında mahalle mahalle, sokak sokak ziyaretler yapıldı.

“Her daim milletiyle yürüyen bir liderimiz var”

Bakanlardan milletvekillerine, MKYK üyelerinden belediye başkanlarına kadar her programa sahada eşlik eden AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, “Bir ülkenin gelişmesi ve büyümesi güçlü liderlikle, güvenle ve istikrarla olur. AK Parti’nin alametifarikası, milletinin beklentilerini dikkate alarak yol yürümek ve buna göre siyasi çizgi belirlemektir. Lider; milletinin özü ve özeti iken, millet; liderinin gücü ve hareket noktasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız, iktidara geldiği günden beri milleti ile birlikte yol yürümenin hayati önemini kavramış ve sadece milleti ile yan yana yürümüştür” dedi.

Bakan Soylu’dan 3 ilçeye ziyaret

22-28 Ağustos tarihleri arasındaki “Yüz Yüze 100 Gün” programları kapsamında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önce Silivri’yi, daha sonra da Ümraniye ve Şile’yi ziyaret etti. Şehit yakınları, gazilerimizle buluşan, muhtarlarla bir araya gelen Bakan Soylu, STK’ları da ziyaret etti. Sokakta vatandaşlarla buluşup sohbet etti, esnafları ziyaret edip hayırlı işler diledi.

Bakan Kirişçi, Sarıyerli çiftçilerle

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Sarıyerli vatandaşlarla, çiftçilerle görüştü. Çiftçilere kent tarımının önemini anlatan Bakan Kirişçi, kent tarımının gelişmesini için desteklerinin artarak devam edeceğini söyledi. Sarıyer sahilde vatandaşlara balık ekmek ikram etti.

Bakan Varank, teknoloji sevdalısı gençlerle buluştu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da durağı Arnavutköy oldu. Çeşitli STK’ları ziyaret eden Bakan Varank, ardından sahada vatandaşlarla görüştü, esnafları ziyaret etti. Arnavutköy Bilişim Akademisi’ni ziyaret edip robotik, bilim ve teknoloji sınıflarını gezdi.

Bakan Akar şehit ve gazi aileleriyle buluştu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Ümraniye’de, şehit ve gazi aileleriyle buluştu. 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın düzenlediği “Kahramanları Anma ve Zafer Gecesi”ne katıldı. Yaklaşık 2 bin 500 şehit ve gazi ailesinin katıldığı programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Bakan Akar’ı telefonla arayarak selamlama konuşması yaptı.

Toplumun her kesimine dokunuluyor

İstanbul’u Dinliyorum programları kapsamında AK Parti Genel Merkez MKYK Üyeleri Hasan Sert ve Sunay Karamık İstanbul’u Dinliyorum vatandaşlarla bir araya geldi. Sivil toplum kuruluşları, medya temsilcileri, kanaat önderleri başta olmak üzere pek çok kişiyle görüşüldü. Yerli ve yabancı iş insanlarıyla bir araya gelindi. Türkiye ve dünya gündemine ilişkin konular hakkında konuşuldu. Toplumun her kesimiyle bir araya gelinip talep ve değerlendirmeleri dinlendi.

Sanatçılar ziyaret edildi

İstanbul’un Yüzleri programı ise AK Parti İstanbul Milletvekilleri; Fatih Süleyman Denizolgun, Erol Kaya ve Mihrimah Belma Satır katılımlarıyla gerçekleşti. Program kapsamında sanatçılar ziyaret edildi. Geleneksel ve göreneklerimizin yaşatılması, kadim değerlerimizin gelecek kuşaklara aktarılması noktasında büyük bir ehemmiyet arz eden sanatçılarla sohbet edildi. Talepleri dinlenip iletilmek üzere raporlaştırıldı.

Kadıköy ve Beyoğlu’nda Ak Partili milletvekilleri sahadaydı

AK Partili İstanbul Milletvekilleri de Kadıköy ve Beyoğlu’ndaydı. Her bir milletvekili farklı mahallelerde saha çalışması yürüttü. Ev ev gezip vatandaşları dinledi. Esnafları ziyaret edip sohbet etti. Caddede, sokakta vatandaşlarla selamlaşıp taleplerini dinledi. AK Noktaları ziyaret edip AK Parti’ye yeni üye kayıtları yaptı.

Belediye başkanları esenyurt’ta

AK Parti İstanbul’un Belediye Başkanlarının bu haftaki durağı Esenyurt’tu. AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı’nda toplanan belediye başkanları daha sonra sorumluluk alanındaki mahallere gitti. Her bir belediye başkanı farklı mahalleleri ziyaret etti. Esenyurtlu vatandaşlara AK Parti hükümetleri döneminde Türkiye’ye kazandırılan eser ve hizmetleri anlattı. 2023 seçimlerinden sonra hayata geçirilecek projeler hakkında bilgi verdi.