Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 16’ya yükseldi

Kocaeli’nin su ihtiyacının karşılandığı Yuvacık Barajı’nda düşen su seviyesi, kar yağışı sonrasında yüzde 16’ya yükseldi.

Kocaeli’ye sonbaharda beklenen yağışların düşmemesi ile alarm veren barajlardaki seviye, kar yağışı sonrasında yükselmeye başladı. Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı’nda su seviyesi ocak ayının başında yüzde 14’e kadar düştü. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresinin resmi internet sitesinde, 7 Ocak tarihinde Kocaeli’nin içme suyunun büyük kısmının karşılandığı Yuvacık Barajı’nda 7 milyon 160 bin metreküp su kaldığı belirtildi. Kentte geçtiğimiz hafta 4 gün boyunca etkili olan kar yağışı sonrasında ise alarm veren barajın su seviyesi yüzde 2 artarak 16’ya yükseldi. Barajda depolanan su miktarı 8 milyon 20 bin metreküpe ulaştı.

Kocaeli’nin su ihtiyacını karşılayan bir diğer baraj olan Namazgah Barajı’nda ise su seviye yüzde 66 olarak ölçüldü.