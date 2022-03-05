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Yürüme engelli Kerem Şener, hayata spor yaparak tutundu

Arnavutköy’de yaşayan doğuştan yürüme engelli Kerem Şener, spor ile tanıştıktan sonra kaslarını güçlendirdi ve yürüme kabiliyetini geliştirdi. Kick Boks maçlarına çıkıp şampiyon olan Şener, kendi gibi engelli olan bireylere seslendi.

Genel 05.03.2022, 09:30
Yürüme engelli Kerem Şener, hayata spor yaparak tutundu

Arnavutköy’de yaşayan doğuştan yürüme engelli Kerem Şener, spor ile tanıştıktan sonra kaslarını güçlendirdi ve yürüme kabiliyetini geliştirdi. Kick Boks maçlarına çıkıp şampiyon olan Şener, kendi gibi engelli olan bireylere seslendi.

Arnavutköy’de yaşayan Kerem Şener çocukluğunda geçirdiği felç nedeni ile yürüme kabiliyetini kaybetti. Hastalığının ilk sürecinde hiç yürüyemeyen Şener, sonrasında kendi gayretleri ile ayakta durmaya ve yavaş yavaş yürümeye başladı. Arnavutköy’de bulunan bir lokantada çalışarak geçimini idame eden Şener, işyerine yemek yemek için gelen Milli Takım Kick Boks Antrenörü Tugay Kantarkıran ile tanıştıktan sonra hayatı değişti. Kendisini spor yapmaya adayan Şener, hazırlıklar sonrasında çıkmış olduğu maçlarda ise şampiyon oldu.

“Ben zorluklar için yaratıldım”

Yürüme engelli Kerem Şener, “Ben doğma büyüme Arnavutköy’de yaşıyorum küçüklüğümde felç geçirdim ve 9 sene yatakta kaldım. Sonrasında bir ameliyat geçirdim ve spora başlamak istedim. Çalıştığım işyerine hocam ailesi ile birlikte yemeğe gelmişti beni gördü ve spora gelmemi söyledi. Ben yapamayacağımı söyledim ama bana neyin eksik yaparsın dedi ve beni ertesi gün kendi bizzat evimden alıp spora başladık. Ben bir buçuk yıldır spor yapıyorum lisansım çıktı. Gösteri maçında rakibimi nakavt ederek maçı kazandım. Ben başladığımda ön yargılı davrandım kendime yapamayacağımı düşündüm ama sonrasında hocalarımın destekleri ile yaptım. Spora başlarken zorlandığım alanlar oldu yağmuru, karı bahane ettim ama yılmadım işten çıktım, izinli günlerimde buraya geldim ayaklarımı açabilmek için. Dışarıdaki insanlar bana hep yapamazsın, ne anlarsın dediler, umursamadım ve ben başardım eğer bir başarı varsa benim için bu bir başarıdır. Benim gibi olan arkadaşlarıma da şiddetle sporu tavsiye ediyorum. Çalıştığım dönemde zorluklar oldu işin yorgunluğu stresi oldu ben zorluklar için yaratıldığıma inandım ve sürekli ısrarla devam etmek istedim asla vazgeçmedim. Çok yoruldum bıktım canım yandı ama şuan da daha iyiyim daha rahat yürüyebiliyorum spor bana sağlık kazandırdı” dedi.

“Yeri geldi vurdum ben düşürdüm”

Engelli bireyi fark ettikten sonra hocalığını üstlenen Kick Boks Milli Takım Antrenörü Tugay Kantarkıran, “Ben Kerem’i fark ettiğimde engeli olduğunu ama sporu çok istediğini gördüm. Ben bunu kendimde sosyal bir proje olarak benimsedim ve teklif ettim yapamayacağını söyledi ama çok ısrar ettim. İlk dersimi yaptığımız da yürümekte sıkıntı çekiyordu yere düşüyordu sürekli ama önce bacaklarını güçlendirdim ben ona bedensel engelli gibi yaklaşmadım normalde bu spor salonuna kim geliyorsa yaptığımız her şeyi ben ona yaptım yeri geldi vurdum düşürdüm ayağa kalkmasını istedim. Zorlandı evet ama çok inançlı ve başarılı birisi kendisinin lisansı ve kemeri oldu maçlara çıktı profesyonel maçlarda şampiyon oldu” diye konuştu.

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