Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
parçalı az bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ Yerel DÜNYA OTOVİTRİN LOJİSTİK TURİZM SAĞLIK YILIN STARLARI TEKNOLOJİ İŞ DÜNYASI Ekovitrin 2020
BİST
98592
ALTIN
375.996
DOLAR
6.9414
STERLİN
8.6548
EURO
7.5416

Yurtta hava durumu

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, öğleden sonra Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kayseri ve Sivas çevrelerinin, akşam ve gece saatlerinde ise Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yurtta hava durumu

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, öğleden sonra Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kayseri ve Sivas çevrelerinin, akşam ve gece saatlerinde ise Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

20 Nisan 2020 Pazartesi 08:53
10 Okunma
Yurtta hava durumu

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, öğleden sonra Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kayseri ve Sivas çevrelerinin, akşam ve gece saatlerinde ise Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Bartın, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, batı ve kuzeybatı, zamanla batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 24

İstanbul: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu 18

İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 25

Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 28

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 23

Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı 19

Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı 20

Erzurum: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 12

Diyarbakır: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ordu’da sokağa çıkma yasağına uymayanlara 448 bin lira ceza
Ordu’da sokağa çıkma yasağına uymayanlara 448 bin lira ceza
Nallıhan Kuş Cennetine göçmen kuşlar gelmeye başladı
Nallıhan Kuş Cennetine göçmen kuşlar gelmeye başladı
Davulcular Ramazan ayında davullarını çalmak istiyor
Davulcular Ramazan ayında davullarını çalmak istiyor

banner371

banner363

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim