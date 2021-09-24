Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz kıyı kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri, Muş, Ağrı ve Bitlis çevreleri ile Erzurum’un güneyi, Van’ın kuzey ve batısında beklenen yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Güney Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 19

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu 21

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 24

Adana: Parçalı bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık 31

Antalya: Az bulutlu ve açık 30

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 19

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 20

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. 9

Diyarbakır: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24