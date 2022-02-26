Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya dışında), Güneydoğu Anadolu (Gaziantep ve Adıyaman dışında), Hatay, Çankırı, Sivas, Yozgat, Kastamonu ve Sinop çevreleri ile Ankara’nın kuzey kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu 8

İstanbul: Parçalı bulutlu 11

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 15

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 18

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 18

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı 10

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kar yağışlı 12

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı 12