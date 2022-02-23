Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Orta Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, sabah ilk saatlerde Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Burdur’un doğusu, Isparta’nın güneyi, Antalya’nın doğusu (İbradı, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare/12 saat); Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (50-75 kg/metrekare/12 saat) olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don ile birlikte iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Akdeniz Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu’nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde’nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas’ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi’nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi’nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Marmara’da 2 ila 4 derece azalacak, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle güneyli, zamanla Marmara bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu 14

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

İzmir: Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 18

Adana: Parçalı, zamanla çok bulutlu 22

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların öğle saatlerine kadar İbradı, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare), Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (50-75 kg/metrekare) olması bekleniyor. 16

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 21

Trabzon: Parçalı bulutlu 16

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 5

Diyarbakır: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 16