Yurtta hava durumu! 6 Haziran 2023 Türkiye geneli hava durumu

Hava sıcaklığı: Yurdun iç ve batı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diger yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğu, akşam saatlerine kadar Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 25

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 26

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 30

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu 29

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor 23

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor 22

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Diyarbakır: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32