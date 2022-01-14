Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Rize, Artvin, Batman ve Siirt çevreleri ile gece saatlerinden sonra Zonguldak. Bartın çevreleri ve Kastamonu’nun kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerde yer yer yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların Hakkari’nin yükseklerinde ve Van’ın güney kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları ile Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 2

İstanbul: Parçalı bulutlu 5

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 8

Adana: Parçalı bulutlu 15

Antalya: Parçalı bulutlu 15

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 7

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 6

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -6

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 8