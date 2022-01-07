Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz (Burdur hariç), Batı Karadeniz kıyıları (Sinop hariç), Manisa ve Konya çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Edirne ve Kırklareli il geneli, Tekirdağ’ın iç kesimleri, Çanakkale’nin Gelibolu, Eceabat ve Gökçeada ilçeleri ile gece saatlerinde Antalya’nın doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve doğu, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 10

İstanbul: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı 13

İzmir: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 16

Adana: Çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı 19

Antalya: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 17

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 15

Erzurum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 3

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 10