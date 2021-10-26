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Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, kuzey ve iç kesimleri ile güneybatısının parçalı yer yer çok bulutlu, Van, Hakkari, Trabzon, Rize ve Artvin kıyıları, Muğla’nın doğusu, Burdur’un güneyi ve Antalya’nın batı çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genel 26.10.2021, 09:08
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, kuzey ve iç kesimleri ile güneybatısının parçalı yer yer çok bulutlu, Van, Hakkari, Trabzon, Rize ve Artvin kıyıları, Muğla’nın doğusu, Burdur’un güneyi ve Antalya’nın batı çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde biraz artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın kuzey ve batısı, Batı Karadeniz’in batısı ve Kuzey Ege’de kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 15

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 16

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 24

Adana: Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra kuzeyi parçalı bulutlu 29

Antalya: Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 25

Samsun: Parçalı bulutlu 14

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sağanak yağışlı 14

Erzurum: Parçalı bulutlu 9

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 22

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17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 21
2. Real Madrid 9 20
3. Sevilla 9 20
4. Atletico Madrid 9 18
5. Real Betis 10 18
6. Osasuna 10 18
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Athletic Bilbao 9 16
9. Barcelona 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
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15. Elche 10 10
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18. Deportivo Alaves 9 6
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20. Getafe 10 2