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Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Orta ve Doğu Karadeniz ile Sinop çevreleri ve Kastamonu’nun kuzey ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genel 25.10.2021, 08:57
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Orta ve Doğu Karadeniz ile Sinop çevreleri ve Kastamonu’nun kuzey ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli, Rize çevreleri ve Artvin’in kuzey kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu’da güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 14

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 15

İzmir: Parçalı bulutlu 23

Adana: Az bulutlu ve açık 28

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 26

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 14

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. 14

Erzurum: Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 24

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17°
parçalı bulutlu
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3. Man City 9 20
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5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
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12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
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