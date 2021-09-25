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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Bolu, Karabük, Kastamonu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor.

Genel 25.09.2021, 08:43
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Bolu, Karabük, Kastamonu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise iç ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 23

İstanbul: Parçalı bulutlu 23

İzmir: Az bulutlu ve açık 29

Adana: Az bulutlu ve açık 32

Antalya: Az bulutlu ve açık 31

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı 22

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı 23

Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 15

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 25

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22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Altay 7 15
2. Beşiktaş 7 14
3. Trabzonspor 6 14
4. Hatayspor 6 13
5. Fenerbahçe 6 13
6. Konyaspor 6 12
7. Alanyaspor 6 12
8. Karagümrük 6 11
9. Kayserispor 6 10
10. Gaziantep FK 6 8
11. Galatasaray 6 8
12. Sivasspor 6 6
13. Adana Demirspor 6 6
14. Malatyaspor 6 6
15. Göztepe 6 5
16. Kasımpaşa 6 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 6 3
19. Giresunspor 6 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 6 11
6. Kocaelispor 6 10
7. Bandırmaspor 6 9
8. Manisa FK 6 9
9. Boluspor 5 7
10. Samsunspor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 16
2. Atletico Madrid 6 14
3. Real Sociedad 6 13
4. Sevilla 5 11
5. Valencia 6 10
6. Rayo Vallecano 6 10
7. Barcelona 5 9
8. Real Betis 6 9
9. Athletic Bilbao 6 9
10. Osasuna 6 8
11. Mallorca 6 8
12. Villarreal 5 7
13. Espanyol 6 6
14. Cádiz 6 6
15. Elche 6 6
16. Levante 6 4
17. Celta de Vigo 6 4
18. Granada 6 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 5 0