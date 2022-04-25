Son Dakika
Yurt genelinde hava durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van ve Hakkari çevreleri ile Şırnak’ın doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.
Genel 25.04.2022, 09:36 25.04.2022, 10:16
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.
RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Ancak yağışlar geri geliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28
İstanbul: Parçalı bulutlu 20
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 28
Adana: Parçalı ve az bulutlu 30
Antalya: Az bulutlu 26
Samsun: Az bulutlu ve açık 18
Trabzon: Az bulutlu ve açık 18
Erzurum: Parçalı bulutlu 20
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 29
HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ