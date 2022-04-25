Yurt genelinde hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Ancak yağışlar geri geliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28 İstanbul: Parçalı bulutlu 20 İzmir: Parçalı ve az bulutlu 28 Adana: Parçalı ve az bulutlu 30 Antalya: Az bulutlu 26 Samsun: Az bulutlu ve açık 18 Trabzon: Az bulutlu ve açık 18 Erzurum: Parçalı bulutlu 20 Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 29

HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ