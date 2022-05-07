Yurt genelinde eş zamanlı “Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik” etkinliği düzenlendi

Yurt genelinde eş zamanlı olarak Trafik Haftası kapsamında "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" etkinlikleri düzenlendi.

MALATYA (İHA) - Malatya’nın Darende ilçesinde ’Trafik Haftası’ nedeniyle düzenlenen etkinlikte sürücülere reflektör dağıtıldı.

İlçedeki D-300 karayolunda gerçekleşen etkinlikte, kontrol noktasında durdurulan araç sürücülerine jandarma ve polis ekipleri ’Trafik Haftası’ çerçevesinde bilgilendirici broşür verildi. Etkinlikte ayrıca çiftçilere de reflektör dağıtıldı. Burada bir konuşma yapan İlçe Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu, reflektör dağıttığı traktör sürücülerine kazasız belasız bir sürüş dileyerek dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Uygulamalardan memnun olan sürücüler de trafik ekiplerine teşekkür etti.

ELAZIĞ (İHA) - Türkiye genelinde uygulanan ’Yayalar için 5 adımda güvenli trafik’ uygulaması Elazığ’da da gerçekleştirildi. Kentteki etkinliğe Vali Ömer Toraman da katıldı.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da düzenlenen İçişleri Bakanlığınca başlatılan ’Yayalar için 5 adımda güvenli trafik’ uygulaması gerçekleştirildi. Elazığ Gazi Caddesindeki uygulamaya Vali Ömer Toraman, İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız katıldı. Elazığ Valisi Ömer Toraman sürücülere bilgilendirici broşür dağıtıp, araçlardaki çocuklara da trafiğe dikkat amacıyla kırmızı düdük hediye etti. Yoldan geçen yayalarla kısa bir sohbet de gerçekleştiren Vali Toraman yayalardan yaya geçitlerini kullanmaları ve trafik kurallarına uymalarını istedi.

’’Önceliğimiz ceza yazmak değil, hem sürücüleri hem yayaları doğru bilgilendirmek’’

Trafikte hem sürücülerin hem de yayaların uyması gereken kurallar olduğuna dikkat çeken Vali Toraman, ’’Şu anda 81 ilde ve bütün ilçelerde trafikte yayların güvenli seyahatine dikkat çekmek, bilgilendirme faaliyeti yürütmek için uygulamamızı yaptık. Trafikte sürücülerin uyması gerektiği gibi yayaların da uyması gereken kurallar ve dikkat etmesi gereken hususlar var. Bunları bir kere daha kamuoyuyla paylaşmak, yayalara hatırlatmak istedik. Uzmanlar yayaların dikkat etmesi gereken hususları 5 adımda topladı. Birincisi yayalar için ayrılmış alanların kullanılması, kaldırım gibi, yaya geçidi gibi bunların kullanılması önem arz ediyor. Yollar araçlar için kaldırımlar ve yaya geçitleri yayalar için. İkinci olarak özellikle akşam saatlerinde karanlık vakitlerde yayaların mümkün olduğunca kendilerini görünür kılmaları için gayret göstermeleri gerekiyor. Çünkü sürücülerin yayayı fark edebilmesi çok önem arz ediyor. Üçüncü olarak yaya geçitlerini kullanırken varsa trafik ışıklarını da takip etmek gerekiyor, trafik ışıklarına da uyarak karşıdan karşıya geçmeleri kırmızı ışıkta durmaları gerekiyor. Özellikle karşıdan karşıya geçerken yolun herhangi bir kenarından değil kendileri için ayrılmış yaya geçitlerinden karıdan karşıya geçmeleri trafik güvenliği açısından ve trafiğin seyri açısından da önem taşıyor. Bir diğer nokta da sürücülerimizin trafikte ne kadar dikkatli olmaları gerekiyorsa yayalarında trafikte dikkatli olmaları gerekiyor. Dikkatlerini dağıtıcı faaliyetlerden kaçınmaları gerekiyor. Cep telefonu kullanımı gibi, konuşurken etrafına bakmadan karşıdan karşıya geçen yayalar gibi güvenliği riske atan hareketlerden kaçınmak gerekiyor. Son olarak şuna dikkat çekmeye çalışıyoruz, biliyorsunuz yaya geçitlerinde normalde beyaz renkle yaya geçitleri belirlenir. Fakat bir kampanya dahilinde yaya geçitlerine birer tane kırmızı çizgi çektik bunun manası da şuydu, sürücülerin bu konuda dikkatlerini çekmeye çalıştık. Yaya geçitlerinde eğer yaya varsa burada durmanız gerekiyor çünkü öncelik yayanın. Orada bir ışık olmasa da bir trafik polisi, bir görevli olmasa da yaya geçidinde bir yaya varsa bütün sürücülerimizin yavaşlaması gerekiyorsa durması yayanın güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmesini beklemesi gerekiyor. Bu hususlara bir kere daha dikkat çekmeye çalıştık. Elazığ’ın yoğun yaya trafiğinin olduğu bir noktadayız. İçişleri Bakanlığımız Türkiye’de kazaları azaltma hedefi içerisinde kazalardaki ölüm ve yaralanma oranlarını da azaltmak için gayret gösteriyor. Bunun içerisinde trafik kazalarında yayaların ölüm ve yaralanma oranlarını da düşürmek için gayret gösteriyor. Bizde burada hem emniyet teşkilatı bünyesinde hem de jandarma teşkilatı bünyesinde ve belediyemizin de ilgili personeli marifetiyle bunun için gayret gösteriyoruz, görevimizi yapıyoruz, denetimler yapıyoruz ama esas olarak da bilgilendirmeler yapıyoruz. Kolluk olarak bizim önceliğimiz ceza yazmak değil. Hem sürücüleri hem yayaları doğru bilgilendirmek. O yüzden sürücülerden ve yayalardan, bütün vatandaşlarımızdan isteğimiz kuralları bilmeleri ve kurallara uymaları. Cezai işlem en son aşaması bunu biz de arzu etmiyoruz. O yüzden kurallara ne kadar uyarsak veya tanışımızı ne kadar bilgilendirirsek o kadar vazifemizi yapmış olacağız. Bugünkü faaliyetimizin esas amacı da dikkat çekmek, vatandaşı bilgilendirmek ve kurallara uymalarını sağlamak’’ dedi.

SAMSUN (İHA) - Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve beraberindeki kolluk kuvvetleri yaya geçidinin farkındalığı arttırmak için sürücülere ve vatandaşlara broşür dağıtarak uyarılarda bulundu.

07-13 Mayıs Karayolları ve Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde, ülke genelinde eş zamanlı olarak tüm il ve ilçelerde gerçekleştirilen ’Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik’ uygulaması Samsun’da İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi DSİ 7. Bölge Müdürlüğü önünde yapıldı. Vali Dağlı ve kolluk kuvvetlerinin katıldığı uygulamada yaya geçidini kullanan vatandaşlara broşür dağıtılarak bilgilendirildi. Akabinde yoldan geçen arabaları durduran Vali Dağlı, sürücülere yayalara yol vermeleri konusunda uyarıda bulundu.

“Herkesi davet ediyorum”

Uygulamada açıklama yapan Vali Dağlı, “Trafik kurallarını farkındalık uyandırmak için hatırlatıyoruz. Çalışmalarımızı devam ediyor. Bayram boyunca emniyet kemeri uygulamasına ağırlık vermiştik. Şimdi ise hem emniyet kemeri hem de yanında yayaların güvenliği için ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ adlı çalışmanın farkındalığını yapıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz tarafından yaya geçitlerimiz yeniden elden geçiriliyor. Yayalarımız öncelikli olarak geçecekler. Araçlarda bulunan sürücülerimiz onlara öncelik tanıyacaklar. Bu manada yayaların güvenliği çok önemlidir. Hepimiz biliyoruz ki bizler birer araç sürücüsüyüz. Aynı zamanda birer yayayız. Bu manada ben araç sürücülerimiz daha da dikkatli olmaya davet ediyorum. Bu son derece önemlidir. Samsunluları yayalarımızın, sürücülerimizin güvenliği için bu çalışmaya destek olmaya davet ediyorum” dedi.

Uygulamaya Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever ve kolluk kuvvetleri katıldı.

NİĞDE (İHA) - Karayolu Trafik Haftası çerçevesinde yaya güvenliğinin artırılması adına Niğde’de etkinlik düzenlendi.

Bor Caddesinde düzenlenen etkinliğe, Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, jandarma ve polis ekipleri ile öğrenciler katıldı. Öğrencilerin yayalar için 5 adımda güvenli trafik pankartlarıyla katıldığı etkinlik vatandaşlar tarafından da dikkatle takip edildi. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç; alınan önlemlerin geçtiğimiz bayramda ölümlü kazalarda yüzde 55, can kayıplarında ise yüzde 61 oranında azalmaya katkı sağladığını söyledi. Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılınç; "İçişleri Bakanlığımızın hedefi ölümlü trafik kazalarını yüzde 50 oranında azaltmak. Bu doğrultuda bakanlığımız trafik güvenliğinin artırılması için sürekli çalışmalar yapıyor. Bizler de valilik ve kaymakamlıklar olarak uyguluyoruz. Sürücü ve yayaların güvenliğini artırmaya yönelik mottolar belirlenmişti. ’Bir hareketine bakar’, ’Bayramınız kemerli olsun’ gibi mottolarla daha güvenli trafiği mümkün kılmaya çalışıyoruz. Bu çalışmalar çerçevesinde ölümlü trafik kazalarında yüzde 55 azalma görüldü. 81 il ve ilçelerimizde eş zamanlı olarak yaya güvenliğini ön plana çıkaracağız. Karayolu Trafik Haftası çerçevesinde şunları söyleyebiliriz; trafik güvenliği sadece sürücülerle olmuyor, biz yayalara düşen görevler de var. Yaya trafiği için insanlarımızın da bilincini artırmak istiyoruz. Trafik Haftası çerçevesinde ’Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik’ kampanyası ile 5 adım belirledik. Bunlar, 1. adım yaya yolunda ilerle, 2. adım görünür ol, 3. adım trafik ışıklarını takip et, 4. adım yaya geçidini kullan, 5. adım yola odaklan şeklinde belirlendi. Vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymaları hususunda daha dikkatli ve duyarlı olmalarını diliyor ve kazasız günler temenni ediyoruz” dedi.

ZONGULDAK (İHA) - İçişleri Bakanlığının " Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik " uygulaması kapsamında Zonguldak’ta birçok noktada Vali Tutulmaz’ın katılımıyla etkinlik düzenlendi. Uygulama kapsamında Vali Tutulmaz, araçları tek tek durdurarak sürücüleri ve yolcuları uyardı.

Trafik Güvenliği Eylem Planı Uygulaması doğrultusunda; Düzenli ve güvenli bir trafik ortamının sağlanması, trafik konusunda toplumsal farkındalığın arttırılması, trafik güvenliği konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında “Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik " uygulaması yapıldı. Vali Tutulmaz, araçları tek tek durdurarak sürücüleri uyardı

Vatandaşların kurallara uyulması noktasında dikkat çekmek amacıyla bu etkinliğin düzenlendiğini ifade eden Vali Mustafa Tutulmaz, “2021 - 2023 yıllarını kapsayacak şekilde karayolu güvenliğini sağlayacak bir eylem planı hazırlandı. Bu eylem planı içerisinde trafik güvenliği, yayalarımızın güvenliği konusunda çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Mayıs ayının ilk haftası Karayolu Trafik Güvenliği Günü olarak kutlanıyor. Yine bu haftadan başlayarak kara yolu güvenliği ile ilgili çeşitli etkiler yapılacak. Bugünde yaya güvenliği ile ilgili önceliğimiz 5 adımda güvenli trafik mottosu ile çıkıyoruz. İlk adım olarak yaya, yaya yolunda yürüyecek. İkinci önceliğimiz yayalara görülebilir olacak. Yola birden atlamayacak. Üçünde adım trafik ışıkları takibi yapılacak. Dördüncü adımımız vatandaşlarımız yaya geçidini kullanarak karşıya geçmeye çalışacak. Birde yayalarımız yoldan geçerken başka işle uğraşmayacak yola odaklanacak. Şimdiye kadar şoförler, sürücüler ile ilgili etkinlik yaptık burada yayalar ile ilgili. Öncelikle güvenliğimizi almamız gerekiyor. Bununda en büyük faktörü dikkatten geçiyor. Bugüne kadar yaya öncelikli kampanyalarımızda önemli bir verim aldık. Ancak hal bazı sürücülerimizin yaya önceliğine riayet etmediğini görüyoruz. Ekiplerimiz bununla ilgili denetimlerini sürdürüyor. Önemli olan vatandaşlarımızın bilinçlenmesi. Yayalarımızın vatandaşlarımızın güvenliği arttırmak için bilinçli olmamız lazım” dedi.

“Hedefimiz sıfır kaza sıfır can kaybı”

Bu zamana kadar yürütülen kampanyalardan olumlu sonuçlar aldıklarını sözlerine ekleyen Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, “Bu kampanyalardan olumlu dönüşler aldık. Bakanlığımızın açıkladığı rakamlara göre bu bayramda kaza sayılarında yüzde 50 azalma ölümlerde yüzde 58 azalma meydana geldi. Bizim hedefimiz sıfır kaza sıfır can kaybıdır. Hedefimiz budur hepimiz bu konuda üzerimize düşeni yapmalıyız” şeklinde konuştu.

MANİSA (İHA) - Karayolları Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde emniyet ve jandarma ekipleri tarafından ilçede sürücülere broşür dağıtılırken yayalara uygulamalı eğitim ve bilgilendirmede bulunuldu.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Bürosu ve Sarıgöl İlçe jandarma Komutanlığına bağlı Trafik ekipleri tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlikte araçlarda emniyet kemeri takılması, yaya geçiş yerlerinde uyulması gereken kurallar, yaşlılar ve engellilerin geçiş yerlerinden geçerken vatandaşların duyarlı davranmalı ve sürücülerin saygı göstermeleri istendi. Etkinlikler uygulamalı olarak gerçekleştirilirken sürücülere de broşür dağıtılarak emniyet kemerinin önemi ve uyulması gerek kurallar hakkında ekiplerce hatırlatmalarda bulunuldu.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik polislere sürücülere Trafik Güvenliği Haftası hakkında bilgi verirken, emniyet kemeri takan sürücülere teşekkür edip yolculuk sırasında kesinlikle telefonla konuşulmamasını istedi.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Sarıgöl İlçe Jandarma komutanı Teğmen İsmet Altun, İlçe Emniyet Müdür vekili Ömür Akif Aydoğdu, trafik ekipleri ve vatandaşlar katıldı.

ARDAHAN (İHA) - Ardahan’da Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulamasında sürücü ve yayalar bilgilendirildi.

Kent merkezindeki işlek cadde ve kavşaklarda trafik ışıklarında emniyet ve jandarma ekiplerinin katılımıyla uygulama yapıldı. Vali Vekili Mehmet Fatih Kılıç, uygulamaya katılarak vatandaşları bilgilendirdi. Sürücü ve yolculara emniyet kemeri kullanmanın önemi hakkında bilgilendirmelerde bulunan Kılıç, ’’İçişleri Bakanlığımızın bu konudaki bilinçlendirme çalışmalarından biridir bu. Bugün aynı anda 81 ilimizde eş zamanlı olarak yapılan bir etkinlik. Ardahan’da araç sayısı hızla artmakta ve dolayısıyla yaya önceliği, yaya yollarının kullanımı gibi konularda hem yayalarının bilinçlerinin arttırılması hem de beraberinde trafikteki sürücülerin bilinçlerinin arttırılması noktasında bir çalışmadır bu. Nihayetinde trafikte; sağlıklı, konforlu, huzurlu ve güvenli bir tutum için her iki tarafın da kurallara riayet etmesi gerekmektedir. Bu konuda dikkatli davranan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm sürücü ve yayaların özenli hareket etmelerini istediğimizi ifade etmek istiyorum” dedi