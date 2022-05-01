Yurt genelinde 1 Mayıs kutlamaları

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, düzenlenen kortej yürüyüşüyle kutlandı.

Sendikalar ve diğer sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği etkinlik çerçevesinde yüzlerce kişi Atatürk Bulvarı’nda toplandı. Burada polis noktalarında üst aramasından geçen gruplar, tarihi Odunpazarı bölgesindeki Malhatun Sokak’ta belirlenen toplanma noktasına doğru harekete geçti. Şarkılar eşliğinde kol kola yürüyen emekçiler 1 Mayıs’ı coşkuyla kutladı. Yürüyüşün gerçekleştiği Atatürk Bulvarı trafik ekiplerince trafiğe kapatılırken, polis ekipleri güzergah boyunca geniş güvenlik önlemleri aldı. Yürüyüşün ardından tarihi Odunpazarı bölgesindeki Malhatun Sokak’ta belirlenen toplanma noktasına ulaşan gruplar, burada kutlamalara devam etti.

TUNCELİ (İHA) - Tunceli’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı.

Tunceli 1 Mayıs Tertip Komitesi’nin çağrısında merkez Moğultay Mahallesi Sanat Sokağı’nda bir araya gelen yüzlerce kişi, buradan alkış ve sloganlarla Seyit Rıza Meydanı’na yürüdü. Kalabalık, polis tarafından tek tek aranarak alana alındı. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı programdada katılımcılar, davul zurna eşliğinde halay çekerek eğlendi.

Tunceli’deki kutlamalar olaysız şekilde sona erdi.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, sendika, siyasi parti, STK, oda ve meslek gruplarının yürüyüşü ile olaysız şekilde kutlandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Balıkesir’de olaysız şekilde kutlandı. Yaklaşık bin kişilik grup Altıeylül’de bulunan Çarşamba Pazarı’nda toplandıktan sonra, 100. Yıl Caddesi boyunca sloganlar atarak yürüdü. ’İş, Ekmek, Özgürlük’, ’Yaşasın 1 Mayıs’ gibi sloganların atıldığı yürüyüşte CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı ve Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin de yer aldı. Yürüyüş Balıkesir Atatürk Stadı karşısında bulunan alanda son buldu. İstiklal Marşı okunmasının ardından şarkılar, türkülerle 1 Mayıs kutlandı.

1 Mayıs kutlamalarına Cumhuriyet Halk Partisi, sendikalar, meslek odaları, üniversite öğrencileri katıldı.

BOLU (İHA) - Bolu’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, kent merkezinde düzenlenen etkinliklerle olaysız bir şekilde halay ve türküler eşliğinde kutlandı.

Bolu’da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yaklaşık 200 kişinin katılımıyla kutlandı. Demokrasi Meydanı’nda toplanan sendika, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti üyeleri, İzzet Baysal Caddesi üzerinden Kent Meydanı’na kadar sloganlar eşliğinde yürüyüş yaptı.

Yürüyüşün ardından arama noktasından üst araması yapılarak kutlama alanına giren vatandaşlar, okunan basın açıklamasının ardından halay çekerek eğlendiler. 1 saat süren kutlamalar olaysız bir şekilde sona erdi.

SİVAS (İHA) - Sivas’ta 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı, sendikalar, siyasi partiler ve bazı sivil toplum örgütleri tarafından kutlandı.

Sivas’ta 1 Mayıs kutlamaları dolayısı ile KESK’e bağlı sendikalar, siyasi partiler ve bazı sivil toplum örgütleri sabah Ethembey Parkı önünde toplanarak, pankartlar açıp sloganlar atarak kutlamaların yapılacağı Mevlana Caddesi’ne yürüdü. Kutlamanın yapılacağı alanda polis ve jandarma tarafından geniş güvenlik tedbirleri alındığı görüldü. Katılımcılar kutlamanın yapılacağı alana tek tek aranarak alındı. 1 Mayıs etkinliklerinde hayatlarını kaybeden işçiler için 1 dakikalık saygı duruşu ile başlayan etkinlik, canlı müzik ve çekilen halaylarla sona erdi.