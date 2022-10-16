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Yürekler dağlandı: Babasının fotoğrafını annesine işte böyle gösterdi

Bartın’ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden Okan Akgül’ün 2 yaşındaki kızı, tabutun başında babasının fotoğrafını annesine göstererek yürekleri dağladı.

Genel 16.10.2022, 13:12 16.10.2022, 17:05
Yürekler dağlandı: Babasının fotoğrafını annesine işte böyle gösterdi

Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden Okan Akgül, baba ocağı Ahlatlar köyünde son yolculuğuna uğurlanıyor. Aynı köyden Mehmet Bulut ve Şaban Yıldırım’ın da defnedileceği cenaze töreni öncesinde Okan Akgül’ün 2 yaşındaki kızının babasının tabutunun başında yer alan fotoğrafını annesine göstermesi yürekleri dağladı.

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