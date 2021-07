Yüreğir Belediyesinden “Can Dostlara” mama desteği

Yüreğir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi sokak hayvanlarını da unutmayarak mama desteğinde bulundu.

Yüreğir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Kurban Bayramı öncesi sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere HAYKONFED, CANKODER, KİHAYKO ve gönüllülerden oluşan Yüreğir Hayvan Hakları Hareketi - Güçlü Yürekler ekibine mama desteği sağlandı. Göreve geldiği günden bu yana sokak hayvanlarına yönelik çalışmalara her zaman destek olduklarını ifade eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Çeşitli sivil toplum kuruluşlarımızda faaliyet gösteren gönüllülerimizle hep beraber bir platformda buluşmuş durumdayız. Özellikle son dönemde TBMM’de kabul edilen hayvan hakları yasasının da can dostlarımızın bundan sonra hayatlarını idamesi bakımından, onlarında birer can olarak kabul edilmesi bakımından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Can dostlarımıza eziyet yapanların cezalandırılması konusunda alınan

kararı yürekten destekliyorum. Bu konuda emeği geçen milletvekillerimize, siyasi partilerimize, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Dernek yöneticileri ile gönüllüler duyarlılığı ve destekleri için Başkan Kocaispir’e teşekkür etti.