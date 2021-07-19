banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Lise öğrencileri Tiktok'un sınırsız jeton açığını buldu
Lise öğrencileri Tiktok'un sınırsız jeton açığını buldu
Tuz dışında tansiyonu yükselten 9 besin
Tuz dışında tansiyonu yükselten 9 besin
Tüketici güveni yeniden azaldı
Tüketici güveni yeniden azaldı
Dünyaca ünlü uzmandan kritik altın ve dolar tavsiyesi
Dünyaca ünlü uzmandan kritik altın ve dolar tavsiyesi

Yüreğir Belediyesinden “Can Dostlara” mama desteği

Yüreğir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi sokak hayvanlarını da unutmayarak mama desteğinde bulundu.

Genel 19.07.2021, 10:23
Yüreğir Belediyesinden “Can Dostlara” mama desteği
banner502

Yüreğir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi sokak hayvanlarını da unutmayarak mama desteğinde bulundu.

Yüreğir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Kurban Bayramı öncesi sokak hayvanlarına dağıtılmak üzere HAYKONFED, CANKODER, KİHAYKO ve gönüllülerden oluşan Yüreğir Hayvan Hakları Hareketi - Güçlü Yürekler ekibine mama desteği sağlandı. Göreve geldiği günden bu yana sokak hayvanlarına yönelik çalışmalara her zaman destek olduklarını ifade eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Çeşitli sivil toplum kuruluşlarımızda faaliyet gösteren gönüllülerimizle hep beraber bir platformda buluşmuş durumdayız. Özellikle son dönemde TBMM’de kabul edilen hayvan hakları yasasının da can dostlarımızın bundan sonra hayatlarını idamesi bakımından, onlarında birer can olarak kabul edilmesi bakımından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Can dostlarımıza eziyet yapanların cezalandırılması konusunda alınan

kararı yürekten destekliyorum. Bu konuda emeği geçen milletvekillerimize, siyasi partilerimize, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Dernek yöneticileri ile gönüllüler duyarlılığı ve destekleri için Başkan Kocaispir’e teşekkür etti.
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
banner501