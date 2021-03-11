Yunusların deniz keyfi droneye takıldı

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde yunus balıklarının deniz yüzeyindeki keyfi havadan görüntülendi. Yunusların rahat yaşamı renkli görüntülere sahne oldu.

Marmara Denizinin kıyısında bulunan Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde yunus balıkları fotoğrafsever bir vatandaşın drone kamerasına yansıdı. Daha önce güneşli havalarda drone ile görüntülenen yunus balıklarının Marmara Denizinde akrobatik hareketleri renkli görüntülere sahne oldu.

Drone ile takibe alınan yunuslar bir süre deniz yüzeyinde keyif sürdürdükten sonra bir anda gözlerden kayboldular. Denizin dibine doğru gözlerden kaybolan yunus balıklarından geriye muhteşem görüntüler kaldı.