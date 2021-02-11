Yunuseli’ye Bursa’nın en iyi projesi

Yunuseli Havalimanı’nın yer aldığı 1430 dönümlük alanın mülkiyetinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, arazinin birilerine peşkeş çekileceğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, Bursa için en doğru ve gerekli projenin bölgeye uygulanacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin şubat ayı olağan toplantısı gerçekleşti. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yönetiminde yapılan toplantıda, gündem maddelerinin yanı sıra kamuoyunu meşgul eden konular da değerlendirildi.

“Arazi devletin, iddialar asılsız”

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Yunuseli Havalimanı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şehrin merkezinde yer alan 1430 dönümlük alanda yetkinin zannedildiği gibi kendilerinde değil Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, halk için en gerekli ve doğru projenin bölgeye uygulanacağını anlattı. Kamuoyunda sık sık tartışma konusu yapılan, alanın Büyükşehir Belediyesi’nin mülkiyetinde olduğuna dair iddiaların asılsız olduğunu belirten Başkan Aktaş, “Arazinin tamamı hazineye ait. Hazine ise Milli Emlak’tır. Milli Emlak da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait bir birimdir. Dolayısıyla 1430 dönümlük alanın tamamı bakanlığa ait. Bizim mülkiyetimizde değil” dedi.

En doğru proje uygulanacak

Başkan Alinur Aktaş, Yunuseli arazisinin birilerine peşkeş çekileceğine dair iddiaların ise yine tamamen asılsız olduğunu dile getirdi. Havalimanı bölgesinde şehrin menfaatleri doğrultusunda en gerekli yatırımın yapılacağını söyleyen Başkan Aktaş, henüz netlik kazanmayan projenin tüm Bursa halkı tarafından sahiplenilmesini arzu ettiğini ifade etti. Başkan Aktaş, “İddiaları dile getirenlerin bu şehre aidiyetleri ne kadarsa benim de en az o kadar. 3 milyon 100 bin nüfusun sorumluluğunu taşıyorum. Bu şehrin belediye başkanıyım. Elbette eleştireceksiniz fakat birilerinin kafasında çizdiği profil ve senaryoları sanki biz söylemişiz gibi lanse etmek etik değil. ‘Peşkeş çekiliyor’ deniyor. Burası devletin arazisi. Devlet kime peşkeş çekiyor? Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Aynı devlet, millet bahçesi yaptı, dünya kadar arazide” diye konuştu.

Başkan Aktaş, meclis toplantısında, 41 yıllık eşi için 131 basamaklı merdiven yapan ve teleferik kuran Refik Atmaca’ya ‘ayın vatandaşı plaketini’ verdi. Fedakâr eş Atmaca, plaket takdimine eşi Pembe Atmaca ile birlikte katıldı.