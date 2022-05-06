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Yunus Emre 701’inci ölüm yıldönümünde kabri başında anıldı

Türk İslam tarihinin önemli halk şairlerinden Yunus Emre, vefatının 701’inci yıldönümünde kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Genel 06.05.2022, 13:53 06.05.2022, 14:02
Yunus Emre 701’inci ölüm yıldönümünde kabri başında anıldı

Türk İslam tarihinin önemli halk şairlerinden Yunus Emre, Eskişehir Valiliği tarafından düzenlenen törenle Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinin Yunus Emre Mahallesi’ndeki kabri başında anıldı. Düzenlenen törene katılanlar, önce Yunus Emre’nin kabri başında dualar etti. Ardından protokol konuşmalarının yapılacağı alana geçildi.

Düzenlenen programda konuşan Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, “Necip milletimizin bizi Yunus olarak bağrına bastığı tasavvuf ve halk şairi, Türkçe’nin edebiyat ve medeniyet dili haline gelmesine ve Türk kültürünün Anadolu’da kökleşmesine öncülük eden evrensel bir dile söyleyişe sahip Yunus Emre’yi, Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası vesilesiyle bir kez daha rahmet, şükran ve minnetle yad ediyoruz. Vefatının üzerinden 7 asır geçmesine rağmen Yunus’un bıraktığı hoş seda 7 iklim, 7 coğrafyada yankılanmaya ve gönülleri birleştirmeye de devam ediyor” dedi.

“Bu topraklara İslam’ı mayalayan Yunus Emre’yi yad ediyorum”

Tarihin, çok önemli ve yüzyıllarca unutulmayacak bir kesitinden geçtiğini belirten BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, programda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Bu topraklara hem Türk’ün kültürünü, hem İslam’ı mayalayan ve bu topraklarda yetişen manevi büyüklerimizin öncülerinden olan Yunus Emre hazretleri ve onun hocası olan Tabduk Emre’ye, Nasreddin Hocaya, Hz. Mevlana’ya ve Hacı Bektaşi Veli’ye saygı ve saygı ile yad ediyorum. Tüm dünyada tespit edilebilen 6 milyonu aşan, ülkemizde 100 bine varan ölüme neden olan bir pandemi sürecini yaşıyoruz. Pandeminin neden olduğu ekonomik kriz, zaten dünyanın her yerinde, sömürünün, savaşların, terörün pençesinde mahvolan milyonlarca insanın içinde bulunduğu şartları daha da ağırlaştırıyor. Avrupa’nın ortasında başlayan savaşla, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra topraklarında hiç savaş endişesi yaşamamış Avrupa ülkeleri, sık sık nükleer savaşın telaffuz edildiği bir dehşet atmosferini yaşıyorlar. Yine 2. Dünya Savaşı’nın ateşinin söndüğü yıllardan beri, yoksulluk problemini çözdüğünü zanneden Avrupa ülkelerinin vatandaşları, bugün karşı karşıya kaldıkları güvenlik endişesiyle birlikte, başlarının üzerinde sallanan açlık ve yokluk korkusunu, iliklerine kadar hissediyorlar. Gelişmişlik farklılıklarının ve savaşların tetiklediği göçler, hem göç etmek zorumda kalan milyonların dramlarına hem de onlara ev sahipliği yapmak zorunda kalan milyonlarca insanın endişelerine neden oluyor.”

Konuşmaların ardında Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve öğrenciler Yunus Emre’yi anlatan şiirler okudu. Ardından vatandaşlara geleneksel Yunus Aşı ikram edildi.

Programa Vali Erol Ayyıldız, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı, Emine Nur Günay, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukcuoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal katıldı.

#yunus emre
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