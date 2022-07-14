Yunanistan’ın İskeçe Müftüsü Mete vefat etti

Yunanistan’ın İskeçe Müftüsü Ahmet Mete, 57 yaşında hayatını kaybetti.

Batı Trakya’da Türk azınlığın ileri gelenlerinden ve bir süredir kanser tedavisi gören İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’nin sabah 07.15 sıralarında hayatını kaybetti.

Müftülükten yapılan açıklamada, Mete’nin yarın ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından İskeçe Aşağı Mahalle Mezarlığı’na defnedileceği belirtildi.

Çavuşoğlu’ndan başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ömrünü Batı Trakya Azınlığının haklı mücadelesine vakfeden İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’ye Allah’tan rahmet, kıymetli ailesine ve tüm soydaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaptığı hizmetler her zaman hayırla anılacak. Mekanı cennet, makamı ali olsun” ifadelerini kullandı.

2000-2007 arasında Yassıören’de imamlık yapmıştı

1965 yılında İskeçe’de dünyaya gelen Ahmet Mete, Türkiye’de İstanbul Gaziosmanpaşa Bekir Sami Dede ilkokulunu, Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesini bitirdi. Bir dönem Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde eğitim gördükten sonra Suudi Arabistan’daki Medine İslam Üniversitesi’nin Dava Fakültesine kaydını yaptıran Ahmet Mete, 1991 yılında mezun oldu. Yüksek öğrenimini Suudi Arabistan’da tamamlamasından sonra Batı Trakya’ya dönerek İskeçe Müftülüğü çatısı altında Vaizlik ve Kur’an Kursu öğretmenliği görevlerinde bulunan Mete, 2000-2007 yılları arasında kendi köyü olan Yassıören’de imamlık görevinde bulundu. 2007 yılında İskeçe Müftüsü seçilen Ahmet Mete, vefatına kadar geçen 15 yıl süresince bu görevde kaldı.