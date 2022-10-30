Yunanistan’da Ohi Günü İpsala’da yoğunluğa neden oldu

Yunanistan’da 28 Ekim’de kutlanan Ohi Günü nedeniyle İpsala Sınır Kapısı’nda yoğunluk yaşanırken, Yunanistan’dan Türkiye’ye geçiş süresi 5 saati aştı.

Yunanistan-Türkiye sınırında Ohi Günü nedeniyle yoğunluk yaşandı. Yunanistan’da 28 Ekim’de kutlanan Ohi Günü nedeniyle İpsala Sınır Kapısı’nda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, Yunanistan’dan Türkiye’ye geçiş süresi 5 saati aştı. Zaman zaman sınırda gerginlik yaşanırken, Yunanistan tarafından sadece 2 gişenin açık olduğu bildirildi.