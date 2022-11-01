Yunanistan’da oduna talep arttı

Yunanistan’da Rusya’nın Avrupa’ya doğal gaz tedarikini kesmesi ve artan doğal gaz fiyatları nedeniyle oduna talepte artış yaşanıyor.

Yunanistan’da halk, Ukrayna savaşı nedeniyle ekonomik yaptırım uygulanan Rusya’nın Avrupa’ya doğal gaz tedarikini kesmesi ve doğal gaz ile elektrik fiyatlarının artmasıyla alternatif yollara yöneliyor. Atina’nın güneyindeki banliyö bölgesi Glyfada’da ücretsiz odun dağıtımı için geçtiğimiz yıl başlatılan programa bu yıl başvurular arttı. Glyfada Belediyesi Sivil Koruma Dairesi Başkanı Anna Kafka, “Şimdiden 4 bin başvuru kabul edildi, başvurular devam ediyor. Program kış boyunca devam edecek" ifadelerini kullandı. Glyfada sakini Nikos Kafes ise, “Akaryakıt fiyatlarındaki artış göz önüne alındığında kış zor, çok zor” diyerek aldığı odunun en fazla 3 gün yeteceğini, bu nedenle en zor günlere saklayacağını belirtti. Kafes, “Yine çok soğuk günlerde kullanılmak üzere en az 500 litre kalorifer yakıtı alabilmek için diğer masrafları da kısmaya çalışacağız” diye konuştu. Odun almaya gelen Fotini Labou da, “Buna ihtiyacı olan çok insan var. İyi bir şey, devam etsin” dedi. Mary ise, “Zor bir kış öncesinde gerçekten çok, çok olumlu bir şey” ifadesini kullandı.

Başvurusu onaylananlar, araçlarının bagajına sığabilecekleri kadar odun alabiliyor.

Odun fiyatları da arttı

Attika Katı Yakıt Tüccarları Birliği (SESKA) Başkanı Ioannis Sakellarakis ise yerel medyaya yaptığı açıklamada, bu yıl yakacak odun fiyatlarının geçtiğimiz yıla göre yüzde 30 daha fazla olduğunu söyledi. Sakellarakis, bu yıl talebin daha yüksek olması ve Bulgaristan gibi komşu ülkelerin kendi ihtiyaçlarını karşılamak için Yunanistan’a yakacak odun ihracatını azaltması nedeniyle odunun bulunmasının daha zor ve daha pahalı olduğunu ifade etti.