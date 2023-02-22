Yunanistan, Türkiye’deki depremzedeler için yardımlarını sürdürüyor

Yunanistan, Türkiye’de yaşanan depremlerin ardından depremzedeler için 110 ton insani yardım malzemesi daha gönderdi.

Türkiye’de yaşanan depremlerin ardından dünyadan yardım gelmeye devam ediyor. Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Andreas Kaçanyotis sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada depremzedeler için 110 ton insani yardım içeren 11 konteynerın Patras limanından yola çıktığını bildirdi.

Yunan Dışişleri Bakanlığı koordinasyonuyla Türkiye’ye daha önce de tonlarca insani yardım malzemesi gönderilmiş, geçtiğimiz cumartesi günü de 120 tonluk yardım malzemesi ulaştırılmıştı.