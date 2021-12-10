Yunanistan, Türkiye-ABD gerilimini artırmak istiyor

Azerbaycanlı analist Turan Rzayev, Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov’un Yunan televizyonuna S-400 hava savunma sistemi hakkında yaptığı, "Türk partnerlerimizle belirli bir anlayışa sahibiz ve bunu yapmayı umuyoruz" açıklamasını değerlendirdi.

Yunan muhabirin S-400 konusunu sormasının tesadüf olmadığını belirten Rzayev, "Mesele şu ki, zamanında Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alması Ankara ile Washington arasındaki ilişkileri kötü yönde etkiledi. Türkiye’nin bu konuda geri adım atmaması, S-400’lerin ilk bölümünün satın alınması, ABD’nin Türkiye’ye ekonomik yaptırımlar uygulamasına neden oldu. Hatta Türk lirasının son zamanlarda ABD doları karşısında değer kaybetmesinin sebeplerinden birinin de bu olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Türkiye-ABD ilişkilerinin bozulması, Türkiye’nin ekonomik olarak zayıflaması ve Türk lirasının dolar karşısında değer kaybetmesinin herkesten çok Yunanistan’ın çıkarına olduğunu ifade eden Rzayev, "Atina’nın mevcut ABD-Türkiye gerilimini artırmak ve Washington’un Ankara’ya yönelik ekonomik yaptırımlarını artırmak istediğini düşünüyorum" diye konuştu.

Yunan muhabirinin sorusunun kışkırtıcı olduğunu ve Peskov’un oldukça deneyimli bir diplomat olduğunu aktaran Rzayev, "Peskov ne kadar iddialı olursa olsun, gerçek şu ki, Rusya ve Batı yaptırımları Kremlin’i ekonomik olarak zayıflattı. Öte yandan Türkiye’nin ekonomik açıdan Rusya ile aynı durumda olmadığı dikkate alınmalıdır. Mesele şu ki, Rusya, dünyanın en büyük doğal gaz ve silah ihracatçılarından biridir. Yani bu ülke bir anlamda yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. Türkiye, sanayisi yeni güçlenen ve dünya pazarına giren bir ülkedir. Ankara ve Moskova, mevcut yaptırımlar karşısında aynı imkanlara sahip değil" ifadelerine yer verdi.

Yunan muhabirinin sorusunun amacının Türk Lirası’nın dolar karşısında daha da değer kaybetmesi olduğunu vurgulayan Rzayev, şunları kaydetti:

"Türkiye artık S-400 almakta ısrar ediyor. Mesele şu ki, Ankara bundan vazgeçemez. Çünkü bir hava savunma sistemine ihtiyacı var. Ancak Ankara’nın bir an önce Washington ile uzlaşma sağlaması gerekiyor. ABD yaptırımları ve liranın dolar karşısındaki değer kaybı bu hızla devam ederse, Türkiye ekonomisini 1990’lara geri götürebilir. Bu ise her şeyden önce Yunanistan’a fayda sağlayacaktır."