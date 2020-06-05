Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
110022
ALTIN
366.939
DOLAR
6.7790
STERLİN
8.6282
EURO
7.6701
Şarkıcı Harun Sürek, ABD'li yıldız Mariah Carey‘in teklifini değerlendirdi
Harun Sürek, ABD'li yıldız Mariah...
Hayvan hırsızlarına suçüstü
Hayvan hırsızlarına suçüstü
Galatasaray'da testler negatif
Galatasaray'da testler negatif
Hem suçlu hem güçlü!
Hem suçlu hem güçlü!

Yunan sınırında sıcak saatler

MERİÇ NEHRİ

Yunan sınırında sıcak saatler

MERİÇ NEHRİ

05 Haziran 2020 Cuma 10:11
3 Okunma
Yunan sınırında sıcak saatler

Edirne Valiliği, sınırda Yunanistan tarafından 10-12 kişilik askeri kamuflajlı bir grup tarafından Meriç Nehri’ndeki polis harekat botuna taciz ateşi açıldığını açıkladı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"04.06.2020 Perşembe günü saat 17.30 sıralarında, ilimiz Meriç ilçesi Başyurt Hudut Karakolu Rahmanca köyü mülki sınırları içinde, polis özel harekat unsurlarımızca Meriç Nehri’nde botla devriye görevi ifa edilirken, nehrin ülkemiz sınırı kısmında ağaç köklerine takılı bir göçmen şahsa ait ceset görülüp fotoğraf ve video çekimi yapılırken Yunanistan tarafından 10-12 kişilik askeri kamuflajlı bir grup tarafından polis özel harekat botumuza yönelik taciz ateşi açılmış, görevli personelimizin hemen pozisyon alıp havaya uyarı ateşi açması sonrasında taciz atışı son bulmuştur."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan İran sınırında önemli açıklama
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan İran sınırında önemli açıklama
Karpuzlu trafik magandası pes dedirtti
Karpuzlu trafik magandası pes dedirtti
İBB, Esenler Belediyesi’nin korona virüs afişlerini söktü
İBB, Esenler Belediyesi’nin korona virüs afişlerini söktü
"İzmirlilerin büyük bölümü hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor"
"İzmirlilerin büyük bölümü hayatına hiçbir şey olmamış gibi devam ediyor"
53 havalimanı Kovid-19'a karşı sertifikalandırıldı
53 havalimanı Kovid-19'a karşı sertifikalandırıldı
İtalyanlardan Türk sağlık çalışanlarına teşekkür yemeği
İtalyanlardan Türk sağlık çalışanlarına teşekkür yemeği
Uçak merdiveninden cuma hutbesi
Uçak merdiveninden cuma hutbesi
Karantinaya alınan köyde vaka sayısı arttı
Karantinaya alınan köyde vaka sayısı arttı
Ayaklarından yaralanan katır ve eşek, ’emekli hayvanlar çiftliğine’ gönderildi
Ayaklarından yaralanan katır ve eşek, ’emekli hayvanlar çiftliğine’ gönderildi
Kadıköy’de Atıksız Yaşam Hareketi, “Atıksız Dükkan” ile başladı
Kadıköy’de Atıksız Yaşam Hareketi, “Atıksız Dükkan” ile başladı
Gercüş’te bir köy ikinci defa karantinaya alındı
Gercüş’te bir köy ikinci defa karantinaya alındı
Yozgat Belediyesi, gençler ve çocuklar için etkinlik düzenledi
Yozgat Belediyesi, gençler ve çocuklar için etkinlik düzenledi
Zabıtanın kaldırmaya çalıştığı karpuz yüklü aracını benzinle yaktı
Zabıtanın kaldırmaya çalıştığı karpuz yüklü aracını benzinle yaktı
Ulucami’de ilk cuma namazı coşkusu
Ulucami’de ilk cuma namazı coşkusu
İran’da Covid-19 ölümleri dalgalı seyrediyor
İran’da Covid-19 ölümleri dalgalı seyrediyor
Yüzlerce vatandaş yeşil sahalarda saf tuttu
Yüzlerce vatandaş yeşil sahalarda saf tuttu
Elazığ’da cuma namazı heyecanı
Elazığ’da cuma namazı heyecanı
Bakan Akar, kuvvet komutanlarıyla birlikte Şanlıurfa’da
Bakan Akar, kuvvet komutanlarıyla birlikte Şanlıurfa’da
Motora sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
Motora sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
Dünya Çevre Günü’nde anlamlı buluşma
Dünya Çevre Günü’nde anlamlı buluşma

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim