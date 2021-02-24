Yunan mayın tarama gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Türk Bayrağı açmadan Çanakkale Boğazı’ndan geçen Yunanistan Deniz Kuvvetleri’ne ait M62 borda numaralı ‘Europe’ isimli mayın tarama gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı. Türk Sahil Güvenlik botunun mayın tarama gemisine yakın refakati dikkat çekti.

Ege Denizi’nden saat 13.30’da Çanakkale Boğazına giriş yapan Yunanistan Deniz Kuvvetleri’ne ait M62 borda numaralı ‘Europe’ isimli mayın tarama gemisi, saat 14.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir Kalesi ve ‘Dur Yolcu’ yazısını da geçen gemi, boğazın manevra yapması en güç noktası olan Nara Burnu’nu dönerek Marmara Denizi’ne doğru yol aldı. Türk Bayrağı çekmeden boğazdan geçen Yunan Savaş gemisine Türk Sahil Güvenlik yakın refakati dikkat çekti.