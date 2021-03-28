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Yüksekova’da yangın evi küle döndürdü

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde çıkan yangın, evi küle döndürdü.

Genel 28.03.2021, 12:29
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Yüksekova’da yangın evi küle döndürdü

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde çıkan yangın, evi küle döndürdü.

İlçenin Ünlüce köyünde yaşayan Abdullah Güven’in evinde, bilinmeyen bir nedenle yangı çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar, Güven ailesinin yardımına koştular. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Yüksekova Belediyesi İtfaiye müdürlüğü ekipleri, kısa sürede yangına müdahalede ettiler. Can kaybının yaşanmadığı yangında ev adeta küle dönerken Güven ailesi, yetkililerden yardım istedi.
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