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Yüksekova’da ‘Süper Ay’ güzelliği

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde ’Süper Ay’ görenleri kendine hayran bıraktı.

Genel 29.04.2021, 10:12
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Yüksekova’da ‘Süper Ay’ güzelliği

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde ’Süper Ay’ görenleri kendine hayran bıraktı.

Ayın dünyaya en yakın konumda olduğu ve normalden daha parlak gözlemlenen ‘Süper Ay’, Yüksekova ilçesinde de görüntülendi. Türkiye’de net görülen ‘Süper Ay’, Yüksekova ilçesinde öğretmen Ümit Bartın tarafından görüntülendi. Normalden yüzde 14’e kadar daha büyük gözlemlenebilen ve yüzde 30 daha parlak görülen Süper Ay’ın tüm parlaklığı ve görkemiyle oluşturduğu güzel görüntü kayıt altına alındı.

Ayın güzelliğini kayıt altın alan öğretmen Ümit Bartın, “Kaç gecedir ışıl ışıl parlıyor, adeta görsel şölen sunuyor. Ben de ayın o güzelliğini kayıt altına aldım” dedi.
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