Yüksekova’da beyaz gelincik görüntülendi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir vatandaş tarafından, çok hızlı hareket ettiği için nadiren görülebilen beyaz gelincik görüntülendi.

İlçeye 5 kilometre uzaklıktaki Vezirli köyünde ikamet eden Reşat Canan, dışarıda kar temizlediği sırada beyaz gelinciği fark etti. İlk kez beyaz gelinciği gören Canan, hemen cep telefonuyla karların üzerinde yiyecek arayan hayvanı kayda aldı. Bu tür hayvanlara karşı duyarlı olunmasını isteyen Reşat Canan, “Kapıda kar temizliği yapıyordum. Karların üzerinde bir şey olduğunu fark ettim. Hemen telefonumla kayda aldım. Son derece hızlı ve çevik bir hayvan olduğu görülüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle muhtemelen aç kaldığı için köy içine kadar gelmiş. Nadiren görülebilen bu türlerin korunması için herkes duyarlı olmalı” dedi.