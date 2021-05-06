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Yüksekova’da bahar güzelliği

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Görsel Sanatlar Öğretmeni Ümit Bartın tarafından çekilen görüntüle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Genel 06.05.2021, 11:52
Yüksekova’da bahar güzelliği

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Görsel Sanatlar Öğretmeni Ümit Bartın tarafından çekilen görüntüle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Ümit Bartın, Yüksekova’nın birbirinden güzel manzaralarını fotoğraflayıp kayıt altına alıyor. Bölgenin bütün köylerini karış karış gezen öğretmen, gittiği yerlerde karşılaştığı doğal ortamları fotoğraflayıp adeta görsel şölen oluşturuyor. Bartın, doğa fotoğrafçılığını özellikle ilçenin güzel tabiatını tanıtmak için yaptığını belirterek, “Yıllardır gerek bisikletimle gerekse yürüyerek gerekse arabayla bu toprakların güzelliklerini ortaya çıkarmak için yollardayım. Yaşadığımız bu sancılı günlerde tedbirlerimizi alıp ve olabildiğince sosyal mesafeyi koruyarak hareket etmeye çalışıyoruz. Doğadan, doğal ortamlardan kopmayıp özellikle bahar ayının gelmesiyle ortaya çıkan yemyeşil bitki örtüsünü ve bir yandan dağlarda hala bitmemiş kar kütleleri, dümdüz ovayla birleşen renkli görüntülerle ilçemizin güzelliklerini görmekteyiz” dedi.
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