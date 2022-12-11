Yüksekova dağlarında Mehmetçik’e dağ keçileri eşlik ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yüksekova dağlarında zorlu görevlerini icra eden Mehmetçik’e eşlik eden dağ keçilerinin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Milli Savuma Bakanlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Yüksekova’nın dağları beyaza bürünmeye başlarken bölgedeki güzellikler de kışa hazırlık yapıyor. Mehmetçiklerimizin teröristlerden temizlediği zorlu zirvelerde sevimli dağ keçileri doğal yaşamlarına devam edebiliyor” ifadelerine yer verildi.