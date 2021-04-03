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Yüksek gerilim hattındaki onarım çalışması, D-100’ü trafiğe kapattı

Kocaeli’nin İzmit ilçesi kopan yüksek gerilim hattını onarmak amacıyla yapılan çalışma sebebiyle D-100 Karayolu trafiğe kapatıldı. 20 dakika boyunca trafiğe kapalı kalan D-100’de uzun araç kuyrukları oluştu.

Genel 03.04.2021, 12:55
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Yüksek gerilim hattındaki onarım çalışması, D-100’ü trafiğe kapattı

Kocaeli’nin İzmit ilçesi kopan yüksek gerilim hattını onarmak amacıyla yapılan çalışma sebebiyle D-100 Karayolu trafiğe kapatıldı. 20 dakika boyunca trafiğe kapalı kalan D-100’de uzun araç kuyrukları oluştu.

Kocaeli’nin İzmit ilçesi D-100 Karayolu üzerinde 1 Nisan Perşembe günü yüksek gerilim hattı koparak yola düşmüştü. Kopan hattın tamir edilmesi amacı ile yüksek gerilim hattından sorumlu firma tarafından onarım çalışması başlatıldı. Çalışma sebebi ile D-100 karayolu çift yön olarak trafiğe kapatıldı. Yaklaşık 20 dakika boyunca kapalı kalan D-100 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Ekipler tarafından yapılan çalışmanın tamamlanmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı.
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