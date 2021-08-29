YTB’den yurt dışına seyahat edecek vatandaşlara uyarı: "İş ve okul başlama tarihlerinden önce yola çıkılmalı"

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışına seyahat edecek vatandaşlara uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada, "Vatandaşların yolculuklarını iş ve okulların başlama tarihlerinden dört, beş gün önce yapmaları, geçişleri haftanın günlerine yaymaları da sınır kapılarındaki yığılmayı azaltacağından geçişleri daha rahat kılıyor" ifadelerine yer verildi.

Yaz sezonunda tatillerini Türkiye’de geçiren ve büyük çoğunluğu Avrupa’da yaşayan vatandaşların dönüş yolculukları başladı. Yaşadıkları ülkelerde iş ve okulların başlama tarihlerine göre yolculuğa çıkan vatandaşların sınır kapılarına aynı anda gitmeleri nedeniyle zaman zaman yoğunluklar yaşanıyor. Vatandaşların sınır kapılarından rahat geçmesi için Kapıkule Sınır Kapısı’nda yeterli peron ve geçiş çalışmaları yapılsa da Bulgaristan makamlarının dönüş yolunda yaptıkları bir takım uygulamalar ve sınır kapısı kapasitesi bu yoğunluğu arttırıyor. Yaşadıkları ülkelere seyahat eden yurt dışındaki vatandaşların alacakları birtakım tedbirler ise yoğunlukların azalmasını sağlıyor.

"İş ve okul başlama tarihlerinden önce yola çıkılmalı"

YTB’den konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Öncelikle yurt dışına çıkış yapmak isteyen vatandaşların AB ülkelerine girişi yasak olan et, süt ve fazla miktarda erzak malzemelerini yanlarında götürmemeleri gerekiyor. Bu sayede yapılan denetimler daha kısa süreceğinden kapılardaki yoğunluklar da azalıyor. Bunun yanında ise vatandaşların yolculuklarını iş ve okulların başlama tarihlerinden dört, beş gün önce yapmaları, geçişleri haftanın günlerine yaymaları da sınır kapılarındaki yığılmayı azaltacağından geçişleri daha rahat kılıyor. Vatandaşların gümrük kapılarına gelmeden önce seyahat belgelerinin geçerlilik sürelerini kontrol etmeleri ve araç ruhsatı, sigorta belgeleri gibi evrakları da hazır bulundurması geçişlerin hızlı olmasını sağlıyor” denildi.

YTB’nin oyun ve dinlenme alanları

Vatandaşların yoğun geçiş dönemlerinde ilgili ülkelerden daha hızlı geçiş yapmaları için görüşmeler gerçekleştiren YTB, yaşanan bu bekleme sürelerinde vatandaşların ve çocukların iyi vakit geçirmeleri için Kapıkule Sınır Kapısı’nda park alanı da oluşturdu. Oluşturulan dinlenme ve oyun alanlarında çay, kahve ve su ikramlarının yanı sıra çocuklar için hazırlanmış TRT Çocuk Dergisi, Bilim Çocuk Dergisi, Seyahat Günlüğü ve diğer başka hediyeler de takdim ediliyor.