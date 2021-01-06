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YTB’den ‘Kıbrıs’ta BM Çatısı Altında İki Devletli Çözüm Önerisi’ paneli

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından “Kıbrıs’ta BM Çatısı Altında İki Devletli Çözüm Önerisi” başlıklı çevrimiçi panel gerçekleştirildi. Panelde Kıbrıs’ta iki devletli çözüme dair görüşler masaya yatırıldı.

Genel 06.01.2021, 11:48
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YTB’den ‘Kıbrıs’ta BM Çatısı Altında İki Devletli Çözüm Önerisi’ paneli

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından “Kıbrıs’ta BM Çatısı Altında İki Devletli Çözüm Önerisi” başlıklı çevrimiçi panel gerçekleştirildi. Panelde Kıbrıs’ta iki devletli çözüme dair görüşler masaya yatırıldı.

Panele YTB Başkanı Abdullah Eren, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Soyalp Tamçelik, KKTC Cumhurbaşkanlığı Özel Danışmanı Hüseyin Işıksal ve KKTC Cumhurbaşkanlığı eski Hukuk Danışmanı Taner Ergine de katıldı. Programın başlangıcında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın video mesajı yayınladı.

YTB’nin 2010 yılından bu yana Türk diasporasına yönelik yürüttüğü önemli faaliyetler bulunduğuna dikkati çeken Eren, "Yaklaşık 40 yıldan fazla bir zamandır Türkiye’nin yakın ilgi ve alakasıyla uluslararası arenada gündeme taşımaya çalıştığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve KKTC’deki Türklerin davasının da dünyaya duyurulması için eğitim, kültür ve sosyal alanlarda faaliyetler yürütmeye gayret ediyoruz" dedi.

Eren, bu çerçevede sadece 2020 yılında KKTC’den 92 öğrenciye burs verildiğini, Kıbrıs’tan binden fazla öğrencinin Türkiye’deki üniversitelerde eğitim aldığını ve sivil toplum kuruluşları ile toplumun her kesimine ulaşmaya çalışıldığını aktardı. Kıbrıs’ın aynı zamanda özellikle İngiltere’de olmak üzere çok önemli bir diasporası bulunduğunu ifade eden Eren, YTB’nin İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türk gençlerini "Vatanınla Tanış" projesiyle ilk defa KKTC’yi görmek üzere ana vatanlarına getirdiklerini, yeni tip korona virüs salgınından sonra bu projeye devam edeceklerinin altını çizdi. Bu yıl için Kıbrıs’ta çeşitli faaliyetler yürütmeyi düşündüklerini belirten Eren, ”Tüm bu faaliyetleri yürütürken unutmadığımız bir husus var, o da Kıbrıs Türklerinin vermiş olduğu mücadelenin dünyada daha iyi bilinmesi, tanınması ve Kıbrıs Türklerinin kendi aidiyetlerinin gelişmesine bizim vereceğimiz muhtemel katkılar. Bu anlamda 2021’de de Kıbrıs’ta çok çeşitli faaliyetler yürütmeyi düşünüyoruz” dedi.

Eren, ilerleyen zamanlarda KKTC’nin bugünlere gelmesinde emeği olan kişileri utandırmayacak bir şekilde bu davanın uluslararası arenada da iyi bir şekilde savunularak iki devletli çözüme kavuşturulacağına yürekten inandığını açıkladı.

Panele video mesaj gönderen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs meselesinin 200 yıl geriye gittiğini, 1960 Anlaşması’nın ise önemli bir aşama teşkil ettiğini anlattı. Tatar, bu uluslararası anlaşmada ilk kez hem Kıbrıslı Türklerin hem de Rumların imzasının bulunduğunu anımsatarak, böylelikle Kıbrıslı Türklerin Ada’nın eşit ortakları olduğunun uluslararası toplum tarafından kabul gördüğünü ifade etti. Yaklaşık 52 yıldır süren müzakerelerin federal temelde anlayışa odaklandığını ve Kıbrıs Türk tarafının her türlü uzlaşı ve iyi niyet göstergesine rağmen sonuç alınamadığının altını çizen Tatar, taraflar arasında federal anlayışa ilişkin de farklılıklar bulunduğunu kaydetti.
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