YTB’den Hanau katliamının yıl dönümünde anma paneli

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), geçtiğimiz yıl Almanya’nın Hanau kentinde yaşanan ırkçı terör saldırısının yıl dönümünde “Almanya’da 60 Yılın Öteki Yüzü: Ateşin Düştüğü Yer Hanau” başlıklı çevrim içi panel düzenliyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Almanya’nın Hanau kentinde geçtiğimiz yıl 19 Şubat’ta 4’ü Türk 9 kişinin öldürüldüğü ırkçı terör saldırısının yıl dönümünde çevrim içi bir panel düzenliyor. “Almanya’da 60 Yılın Öteki Yüzü: Ateşin Düştüğü Yer Hanau” başlıklı panelde akademisyenler ve saha uzmanları, Almanya’da Türk varlığının 60’ıncı yılında kurumsal ırkçılık, aşırı sağ ve İslam karşıtlığını masaya yatıracak.

1961 tarihli Türkiye-Almanya İkili İşgücü Anlaşması’nın 60’ıncı yıl dönümü etkinlikleri kapsamında başlatılan akademik seminerler serisinin ikincisi olan panel, Hanau katliamının çok kültürlü Alman toplumundaki sosyo-psikolojik yansımaları, saldırının ardından aşırı sağ ile mücadelede alınan önlemleri ve saldırının Alman siyasetine etkilerini gündeme getirecek. Toplam iki oturumdan oluşacak panel, 19 Şubat Cuma günü Almanya saati ile 14.00’te başlayacak ve YTB’nin kurumsal YouTube hesabından tüm dinleyicilere açık bir şekilde canlı yayınlanacak.