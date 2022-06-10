YTB, ’Yurt Dışındaki Türk Varlığını Hedef Alan Saldırılar Raporu’nu yayımladı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından 2018 yılından bu yana paylaşılan Yurt Dışındaki Türk Varlığını Hedef Alan Saldırılar Raporu 2021, Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca olarak 4 dilde yayımlandı.

Batı’da yükselişe geçen aşırı sağcı popülizmin etkisiyle, son yıllarda ırkçı ve İslam düşmanı saldırılarda hem sayı hem de şiddet itibariyle kaygı verici bir artış gözlemleniyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşların canına kasteden, evlerine, araçlarına, işyerlerine yönelik saldırıların yanında; İslam düşmanlığının bir sonucu olarak Türklere ait camiler de aşırı sağcı saldırıların hedefi haline geldi.

Bu çerçevede 2021 yılında yurt dışındaki Türk varlığını hedef alan Almanya’da 132 saldırı, Hollanda’da 43 saldırı, Fransa’da 38 saldırı olmak üzere, toplam 23 ülkede 316 saldırı YTB tarafından kayıt altına alındı.

Yurt dışındaki Türklere yönelik işlenen nefret saikli saldırılara bağlı olarak 2020 yılındaki saldırılarda 3’ü bıçaklanmak suretiyle en az 36 kişi yaralanırken 2021 yılında, bıçaklama, kılıçla yaralama, kimyasallarla zehirleme, kundaklama, darp gibi çok çeşitli vakalar neticesinde en az 45 vatandaşın yaralandığı tespit edildi. Kundaklama vakalarında ise 2021 yılında kaydedilen ve bir kısmı girişim seviyesinde kalan 22 kundaklama vakasında; 6 cami, 1 caminin çatısı ve üst kattaki lojmanı, 2 işletme, 1 mezarlık, 11 araç, 4 bina, 1 apartman dairesi, anıtlar ve dış temsilcilikler zarar gördü.

Önceki yıllarda olduğu gibi, saldırı türleri arasında en yüksek istatistiğe sahip olan Nefret Söylemi başlığında 172 vaka içinde medya ve sosyal medyada yer alan nefret içerikli mesajların yanı sıra, Türkler ve ilgili kuruluşlarına gönderilen tehdit ve nefret mektupları, kapı eşiklerine, posta kutularına domuz vb. atık bırakma gibi eylemler yer alıyor.

YTB tarafından Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca olarak 4 dilde hazırlanan Yurt Dışındaki Türk Varlığını Hedef Alan Saldırılar raporlarına kurumun Nefret Suçları ve Ayrımcılıkla Mücadele Portalı ‘‘nesam.ytb.gov.tr’’ adresinden ulaşılması mümkün. NESAM portalı, YTB tarafından tutulan istatistiklerin yanı sıra, vatandaşlara yurt dışında yaşadıkları vakaları kuruma bildirme ve pek çok ülkenin bu alandaki hukuki bilgilerine ulaşma imkanı da sağlıyor.

Avrupa’da aşırı sağcı saldırılarda son 5 yıl içerisinde artış: yüzde 250

Özellikle Avrupa’da siyaseti de etkisi altına alan aşırı sağcı ve ırkçı tutumların popülist söylemlerle beraber tırmanışa geçtiğine dikkat çeken YTB Başkanı Abdullah Eren, bu durumun toplumsal güven ve huzuru da baltaladığının, ırkçı ve İslam düşmanı saldırıları beraberinde getirdiğinin altını çizdi. İslam karşıtlığı, göçmen ve yabancı düşmanlığının özellikle Avrupa’da her fırsatta nükseden ciddi bir hastalık olduğunu belirten Abdullah Eren, Avrupa’da aşırı sağcı saldırılarda son 5 yıl içerisinde artışın yüzde 250 olduğunu söyledi.

Bu saldırılara karşı vatandaşların yaşadıkları ülkelerdeki haklarını iyi bilmeleri gerektiğini de belirten Eren, özellikle nefret kaynaklı eylem ya da söylemlere maruz kalmaları durumunda vatandaşların mutlaka haklarını aramalarının önemli olduğunu aktardı. Bu doğrultuda Türkiye’nin diaspora kurumu olarak YTB’nin her zaman yurt dışındaki vatandaşların yanında olduğunu vurgulayan YTB Başkanı Abdullah Eren, “Bizim kurum olarak bir şiarımız var: Nerede bir vatandaşımız varsa biz oradayız! Dolayısıyla ırkçı ve ayrımcı saldırılara karşı da vatandaşlarımız asla yalnız değil. Maalesef geçmişte Solingen, Mölln, NSU ve son olarak Hanau’da vahşi örneklerini gördüğümüz bu saldırılar son bulmuyor! Biz vatandaşlarımıza bu saldırılara karşı gerektiğinde hem psikolojik hem de hukuki destek sunuyoruz. Diasporadaki gençlerimize insan hakları ve savunuculuk gibi eğitimler sağlıyoruz. Avrupa’da hukukçularımızla buluşuyor, eğitim programları yapıyor, hukukçu ağları geliştiriyoruz. Farkındalık kampanyaları ve çalışmaları yapıyoruz. Yerinde ziyaretler gerçekleştirip desteklerimizi sunuyoruz’’ dedi.

Son olarak; Avrupa açısından ırkçılığın, yabancı ve İslam karşıtlığının artık bir güvenlik meselesi olduğunu söyleyen Eren, ‘‘Bu duruma karşı geçtiğimiz dönemde hayata geçirdiğimiz Nefret Suçları ve Ayrımcılıkla Mücadele Portalımız nesam.ytb.gov.tr’den sonra şimdi de 2021 yılında Yurt Dışındaki Türk Varlığını Hedef Alan Saldırılar Raporumuzu 4 dilde yayınlamış olduk” diye konuştu.