YTB ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden Alevi-Bektaşi kültürüne yönelik iş birliği

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi arasında “Alevi-Bektaşi Kültürü” tezli yüksek lisans programı alanında iş birliği protokolü imzalandı.

YTB Başkanı Abdullah Eren ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin tarafından imzalanan protokol kapsamında yurt dışında yaşayan Türk toplumuna mensup vatandaşlara Alevi-Bektaşi kültürünün akademik çerçevede öğretilmesi ve bu kültürü tanıtacak ve öğretecek nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Protokol doğrultusunda Türk Kültürü, Hacı Bektaş Velî ve Alevilik hakkında evrensel ölçekte bilgi üretmek, üretilen bilgiyi yaymak amacıyla açılan Alevi-Bektaşi Kültürü Tezli Yüksek Lisans Programı çerçevesinde; YTB tarafından burs verilecek öğrencilerin iş ve işlemlerinin yanı sıra öğrenci alımı başta olmak üzere gerekli her türlü ders, seminer, etkinlik, uygulama/staj gibi çalışmalar yapılması planlanıyor.

Protokol imza töreninde konuşan YTB Başkanı Eren, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile gerçekleştirilen iş birliği çalışmalarında verimli bir uyum yakaladıklarını ifade ederek, “Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nin bu konuda kapasitesi çok yüksek. Bizler de faydalanmaya gayret ediyoruz. Bugüne kadar ki destekleri ve kıymetli iş birliği için Rektörümüz nezdinde tüm hocalarımıza, üniversitemize teşekkür ediyorum. Bu protokol, diasporamıza Alevi-Bektaşi kültürünün akademik boyutta öğretilmesi ve bu kültürü tanıtacak, öğretecek insan kaynağının yetiştirilmesine önemli bir katkı olurken üniversitemizle iş birliği içinde olduğumuz çalışmalarımıza da ivme kazandıracak. 2021 yılı UNESCO ve Cumhurbaşkanlığı tarafından Hacı Bektaş Veli Yılı da ilan edildi malumunuz. Dolayısıyla bu protokolü 2021’de Hacı Bektaş Veli Yılı’nda hayata geçirmekten de ayrıca mutluyuz” ifadelerini kullandı.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin ise Üniversite olarak her türlü iş birliğine açık olduklarını belirterek, YTB ile iş birliği yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Alevi-Bektaşi kültürü tezli yüksek lisans programı

Programa başvurular Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından alınacak. Başvuruların ön incelemesi Enstitü tarafından kurulan ve YTB’nin de temsilci gönderdiği komisyonca gerçekleştirilecek. Ön incelemeyi geçen adaylar da mülakata davet edilecek.

Programa başvuru şartları ise şu şekilde;

Programa, yurt dışında yerleşik olup aşağıdaki şartların tamamına sahip olan adaylar başvuruda bulunabilir:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için Türkiye dışındaki ülkelerden birinde oturum hakkına sahip olmak ya da çifte vatandaş veya mavi kart sahibi olmak,

b) Türkiye’deki bir üniversiteden veya YÖK tarafından tanınmış yurt dışındaki bir üniversiteden lisans derecesine sahip olmak,

c) Yeterli düzeyde akademik Türkçe bilgisine sahip olmak,

(2) Programa başvuracak adaylarda aranacak ek hususlar şunlardır:

a) Lisans diplomalarını yurtdışındaki bir üniversiteden almış olan adaylar için ALES puanı aranmaz.

b) Lisans derecesini Türkiye’de tamamlamış olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylardan programın belirlediği ALES şartını taşıması beklenir.

c) Adaylardan başvuru esnasında diploma denklik belgesi istenmez, programa kaydoldukları tarihten itibaren iki yarıyıl içerisinde diploma denklik işlemlerinin tamamlanması beklenir. Denklik işlemleri idari süreçlerinde yaşanabilecek gecikmelerden dolayı öğrenciye ek süre tanınabilir.