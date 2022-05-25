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YTB, TEKNOFEST’e özel “Göklere İmza Atanlar: Selçuk Bayraktar” kitabı hazırladı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Azerbaycan TEKNOFEST-2022 çerçevesinde “Göklere İmza Atanlar: Selçuk Bayraktar” isimli kitap hazırlayarak Azerbaycan Türkçesi’nde yayınlandı.

Genel 25.05.2022, 09:24
YTB, TEKNOFEST’e özel “Göklere İmza Atanlar: Selçuk Bayraktar” kitabı hazırladı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Azerbaycan TEKNOFEST-2022 çerçevesinde “Göklere İmza Atanlar: Selçuk Bayraktar” isimli kitap hazırlayarak Azerbaycan Türkçesi’nde yayınlandı.

Teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler ve birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de kapılarını açıyor. 26-29 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan TEKNOFEST, dünyanın dört bir yanından misafirlerini ağırlayacak. Türkiye’nin milli teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi adına önemli bir mihenk taşı olan TEKNOFEST’te binlerce genç hayallerine kavuşma imkanı buluyor. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) da gençlerin heyecanına her yıl ortak oluyor. Daha önceki yıllarda yurt dışından gençlerin TEKNOFEST’e katılımını sağlayan YTB, Bakü’de gerçekleştirilecek etkinlik için de “Her Uşaq Bir Çınardır” projesi çerçevesinde özel bir çalışmaya imza attı. Azerbaycan Gençliğe Yardım Fondu ile işbirliği yapılarak hazırlanan proje çerçevesinde Türk-İslam medeniyetinde yetişen bilim insanlarının tanıtılması amaçlanıyor. İki kardeş ülkenin ortak kültürel ve bilimsel değerlerinin genç nesillere aktarılmasını hedefleyen “Her Uşaq Bir Çınardır” projesi çerçevesinde şimdiye kadar Türk-İslam ortak mirasına katkı sunan bilim insanlarını anlatan 15 çocuk kitabı hazırlandı. Azerbaycan Türkçesi’ne tercüme edilen kitapların basımı sağlandı. Söz konusu projenin devamı niteliğinde olan bir diğer proje ile de Azerbaycan TEKNOFEST-2022’ye özel “Göklere İmza Atanlar: Selçuk Bayraktar” isimli kitap hazırlanarak Azerbaycan Türkçesi’nde yayınlandı. Hazırlanan kitap, Bakü’de gerçekleştirilecek festivalde yerini alacak ve Azerbaycanlı gençlere ilham kaynağı olacak.

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