YTB Başkanı Eren, İsviçre Türk Toplumunun düzenlediği iftara katıldı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Zürih’te İsviçre Türk Toplumunun (İTT) düzenlediği iftar programına katıldı.

YTB Başkanı Eren, İTT düzenlediği iftar programına katıldı. Programda İsviçre’deki Türk iş insanları ve Türk toplumunun önde gelen simaları ile bir araya geldi. Zürih’te bir Türk lokantasında düzenlenen iftarda konuşan YTB Başkanı Eren, YTB’nin yurt dışında yaşayan vatandaşların kurumu olduğunu belirterek, “YTB, yurt dışındaki STK’larımıza ve vatandaşlarımıza destek olma gayretinde olan, ’güçlü diaspora, güçlü Türkiye ’ şiarıyla çalışan Türkiye’nin diaspora kurumu. Eğer yurt dışında vatandaşlarımız güçlü olursa biz de anavatanımızda daha güçlü oluruz” ifadelerine yer verdi.

"En fazla Türk’ün yaşadığı dönemdeyiz"

Endülüs’ten sonra Avrupa kıtasında en fazla Türk’ün ve Müslümanın yaşadığı bir döneme şahit olduklarını dile getiren Eren, İsviçre’de 140 bin, Avrupa genelinde ise 5 milyon Türk’ün bulunduğunu vurguladı.

"İTT birçok ülkeye örnek teşkil edecek yapıya sahip"

İTT’nin pek çok dernek ve federasyonu tek çatı altında toplayan Avrupa’daki birçok ülkeye örnek teşkil edecek bir yapısı olduğunu ifade eden Eren, “Bu yapının güçlü olması İsviçre Türk toplumunun da lobi gücü olarak ayağa kalkmasına çok büyük hizmet edecektir. Ben bu anlamda İTT’de emeği geçmiş kurucu başkanlarımıza ve burada emek vermiş büyüklerimize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Eren, vatandaşların İsviçre toplumuna intibak sağlaması, seçimlerde katılımcı olması, bunun yanı sıra anavatan Türkiye ile de bağlarını koparmamaları temennisinde bulundu.