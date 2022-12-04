YTB, Avrupa’da yaşayan Türk gençlerini Sarıkamış şehitlerini anma programında buluşturacak

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Sarıkamış Harekatı’nın yıl dönümünde Avrupa’da yaşayan Türk gençlerini Sarıkamış şehitlerini anma programında bir araya getirecek.

YTB ve Sarıkamış Kaymakamlığı iş birliğinde Avrupa’da yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı veya mavi kart sahibi 18-25 yaş arasındaki gençler, 6-8 Ocak 2023 tarihleri arasında düzenlenecek Sarıkamış şehitlerini anma programında buluşacak. Kars’ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenecek program öncesinde Erzurum ve Kars illerinin tarihi ve kültürel mekanları ziyaret edilecek. Program çerçevesinde ulaşım giderinin 200 avroya kadarı, konaklama ve Türkiye içerisindeki ulaşım giderlerinin ise tamamı YTB tarafından karşılanacak.

Programa başvurular 2-15 Aralık tarihleri arasında obys.ytb.gov.tr internet sitesi adresinden yapılacak. Başvurular sırasında istenen evrakların adreste yer alan ilgili bölümlere eksiksiz yüklenmesi gerekiyor.