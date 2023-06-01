YSK Başkanı Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması kesin sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 52,18, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüzde 47,82 oranında oy aldığını duyurdu
YSK Başkanı Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması kesin sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 52,18, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüzde 47,82 oranında oy aldığını duyurdu
Genel 01.06.2023, 11:46
YSK Başkanı Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması kesin sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 52,18, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüzde 47,82 oranında oy aldığını duyurdu