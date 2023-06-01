YSK Başkanı Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması kesin sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 52,18, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüzde 47,82 oranında oy aldığını duyurdu

YSK Başkanı Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması kesin sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 52,18, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüzde 47,82 oranında oy aldığını duyurdu

Genel 01.06.2023, 11:46
YSK Başkanı Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması kesin sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 52,18, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüzde 47,82 oranında oy aldığını duyurdu

YSK Başkanı Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylaması kesin sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 52,18, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yüzde 47,82 oranında oy aldığını duyurdu

Yorumlar (0)
banner617