YSK Başkanı Yener, 28 Mayıs’ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylama kesin sonuçlarının ilan edilmek üzere Resmi Gazete’ye gönderildiğini açıkladı.
YSK Başkanı Yener, 28 Mayıs’ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylama kesin sonuçlarının ilan edilmek üzere Resmi Gazete’ye gönderildiğini açıkladı.
Genel 01.06.2023, 11:46
YSK Başkanı Yener, 28 Mayıs’ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylama kesin sonuçlarının ilan edilmek üzere Resmi Gazete’ye gönderildiğini açıkladı.