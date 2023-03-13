YSK Başkanı Ahmet Yener: "28’inci dönem milletvekili seçimlerinde seçim takviminin başlangıç tarihi olarak 18 Mart belirlenmiştir"

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 28’inci dönem milletvekili seçimlerinde seçim takviminin başlangıç tarihinin 18 Mart olarak belirlendiğini duyurdu.

YSK Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yener, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“14 Mayıs 2023’te yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekili seçimlerinde seçim tarihinin başlangıç tarihi olarak 18 Mart 2023 belirlenmiştir. Ayrıca yurtiçinde ve yurtdışında seçmenlerin oy kullanmasına ilişkin ilkelerin belirlenmesi çalışması da devam etmektedir."