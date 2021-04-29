Yozgat’ta “Zimem Defteri” geleneği ile borçlar siliniyor

Yozgat Valiliği, hayırsever vatandaşların katkılarıyla bir Osmanlı geleneği olan ve “Veresiye Defteri” anlamına gelen “Zimem Defteri” uygulaması ile ihtiyaç sahibi vatandaşların bakkallara olan borçlarını kapatıyor.

Yozgat Valiliğinin hayata geçirdiği uygulama ile mahallelerdeki bakkallara ödeme güçlüğü çeken vatandaşların borçları, hayırsever vatandaşlar tarafından kapatılıyor.

Yozgat’ta bir grup hayırsever genç, kendi aralarında topladığı paralarla Mehmet Hulusi Efendi Mahallesi’nde bulunan bir bakkalda yaklaşık 20 hanenin borcunun yazılı olduğu veresiye defterini 4 bin 500 liraya satın alarak tüm borçları ödedi.

Mehmet Hulusi Mahallesi’nde bakkal işleten Osman Şimşek, “Pandemi dolayısıyla vatandaşın durumu çok iyi değildi. Hayırseverlerin katkılarıyla veresiye defterini 4 bin 500 liraya verdim. Normalde 5 bin liraydı, 500 lirada bizden olsun dedik ve defteri hayırseverlere verdik. Yaklaşık 20 kişinin borcu ödenmiş oldu” dedi.

Lübeyne Nurdoğan ise Yozgat Valiliğinin başlatmış olduğu uygulamaya arkadaşlarıyla birlikte katıldıklarını anlatarak mahalle bakkalındaki veresiye defterini satın aldıklarını söyledi.